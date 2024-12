Tunisie: Approche nationale de développement - Le citoyen, bâtisseur de son devenir

Sous l'impulsion et le suivi continu du Président Kaïs Saïed, l'approche nationale de développement se distingue par sa dimension complémentaire et l'interdépendance de ses différentes composantes

L'approche de développement mise en oeuvre, sous l'impulsion du Président Kaïs Saïed et bénéficiant de son suivi personnel quasi quotidien, se caractérise par sa dimension complémentaire dans le sens où le social est interdépendant de l'économique et le culturel va de pair avec l'environnement, sans oublier le sécuritaire qui évolue en harmonie avec la dynamique nationale de lutte citoyenne anticorruption.

Ainsi, la mobilisation tous azimuts déclenchée en vue de faciliter au maximum les conditions de lancement des sociétés communautaires face aux jeunes, le financement des programmes d'intégration économique, en particulier les femmes victimes de violence, ainsi que les efforts déployés en vue de trouver une solution durable aux problèmes du transport public sont-ils à saisir comme le pilier sur lequel devrait se baser le projet tendant à concrétiser l'Etat social, comme ne cesse de le souligner le Président de la République à chacune de ses rencontres avec le Chef du gouvernement, les ministres, les responsables des régions et aussi lorsqu'il va à la rencontre des citoyens là où ils résident, jusque dans les régions les plus reculées du pays, dans le but d'écouter leurs préoccupations et d'examiner avec eux les opportunités de concrétiser leurs demandes.

Et si l'attention présidentielle ne se limite pas aux grands dossiers de développement qui tardent encore à être concrétisés et qui souffrent toujours de certains blocages au niveau administratif du fait de la lourdeur des procédures ou des manoeuvres occultes de certaines parties servant des agendas n'échappant plus à personne, il est significatif de voir le Chef de l'Etat insister à voir les régions se prendre en charge, assumer leurs responsabilités, ne plus attendre les directives d'en haut pour penser, par elles-mêmes, grâce aux compétences et aux expertises dont elle regorgent, les moyens de leur promotion, en faisant participer le maximum de bonnes volontés qui y résident, en premier lieu les jeunes diplômés du supérieur et ceux aussi se prévalant d'une formation professionnelle répondant aux exigences du marché de l'emploi, à l'échelle nationale, régionale et locale.

Il va sans dire que ces milliers de jeunes -- et l'expérience l'a montré à plusieurs reprises -- attendent impatiemment que les portes d'accès à l'investissement et à l'intégration dans la vie économique leur soient ouvertes et que les banques nationales leur assurent l'accompagnement requis, dans l'objectif de l'aboutissement de leurs projets.

Et l'analyste objectif et sincère qui scrute les mesures contenues dans la loi de finances 2025, plus particulièrement celles à dimension sociale comme l'augmentation des pensions de retraite, les conditions visant à l'intégration économique et sociale des personnes handicapées, l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen, sans oublier la création du Fonds de protection sociale des ouvrières agricoles, ne peut que reconnaître l'approche nationale de développement n'a oublié aucune catégorie sociale parmi les catégories dites vulnérables ou encore ayant besoin d'assistance.

L'idée suprême sur laquelle est fondée l'action nationale de développement intégral et durable est que le progrès ne vaut qu'à la condition qu'il soit partagé et que toutes les franges sociales aient le sentiment que leur droit à la dignité est bel et bien satisfait.

Il demeure, toujours, qu'un surplus d'effort et de mobilisation doit être fourni, en vue de l'information, de la sensibilisation et de l'incitation du maximum de Tunisiennes et de Tunisiens à adhérer à la dynamique nationale de développement et de progrès.