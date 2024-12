Tunisie: Elyas Adda et Neil Attia, une success story - Un autre regard

Ils sont jeunes il est vrai, mais dans leur corps de métier, la jeunesse est un atout, un argument fort de créativité. Pas de traditions contraignantes, pas de limite à l'imagination, pas de frein à l'initiative.

Elyas Adda et Neil Attia sont amis d'enfance, nés dans des familles proches et ayant tous deux des références qui structurent, donnent des valeurs et des ambitions.

Nés tous deux dans des familles de patriotes purs et durs--l'un est fils de Serge Adda, petit-fils de Georges Adda, l'autre petit-fils de Habib Attia --, ils ont été nourris à l'amour de leur pays et le désir de lui rendre ce qu'il leur avait donné. Et si la vie, les études, les opportunités, les ont quelquefois mené loin de leurs terres, ils n'ont jamais perdu leur ancrage et reviennent y travailler -- et y faire travailler -- dès que l'occasion se présente.

Aujourd'hui, Elyas et Neil évoluent dans l'univers de l'audiovisuel. Créateurs de contenu, ils ont fondé une société en France, et lui ont offert une filiale en Tunisie, bouclant ainsi la boucle de conception, création et production.

Il est difficile de faire le spectre exact de toutes leurs activités. Hyper actifs, incroyablement créatifs, ils font ce qu'on appelle aujourd'hui de la production audiovisuelle créative. Leurs clients leur confient une image à créer, un concept à développer, une histoire à raconter. A eux de lui donner forme, consistance, personnalité, originalité et exclusivité. Ils le font en rencontrant des artistes, des musiciens, des scénographes, en se lançant dans des aventures improbables et toujours gratifiantes.

Car ce qui compte pour Neil et Elyas n'est pas de gagner de l'argent -- bien sûr, il ne faut pas en perdre -- mais de mettre en avant ce pays qu'ils aiment, ces Tunisiens qui ne sont pas toujours reconnus à leur juste valeur, ces innombrables opportunités que l'on ne sait pas toujours exploiter et développer. A cheval entre Paris et Tunis, ils jonglent joyeusement dans un domaine où tout est possible : clip, festivals, capsules, labels d'artistes, films.

Dans la foulée, ils créent leur propre label de musique. La scène tunisienne est pratiquement vierge à ce niveau, ou du moins il y a encore beaucoup à faire. Et eux veulent le faire, donner à la Tunisie une visibilité qu'ont actuellement le Maroc ou l'Egypte, grâce à ses décors, la qualité de ses techniciens et la compétitivité de ses prix.

Le binôme Elyas et Neil a un projet, une vision, et s'offre les moyens de le faire : développer un marché existant avec une manière de travailler différente, une approche humaine et respectueuse, qui ne soit pas uniquement basée sur le business.

A suivre impérativement.