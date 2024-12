Tunisie: FESPACO - Les grandes lignes de la prochaine édition

Cette décision témoigne de l'importance de mettre en lumière les cinémas africains émergents et de soutenir les talents du continent dans un cadre de solidarité et de collaboration.

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), un événement majeur de la scène cinématographique africaine, se tiendra du 22 février au 1er mars 2025 dans la capitale du Burkina Faso. Ce festival biennal, fondé en 1969, est l'un des plus importants du continent, célébrant l'art et la culture cinématographique en Afrique.

Récemment, une rencontre a eu lieu à la Cité de la culture à Tunis dans le cadre des JCC, afin de présenter les spécificités de la prochaine édition du Fespaco et d'annoncer ses objectifs et ses préparatifs. Ce colloque a vu la participation de François Akwabou Adianaga, directeur du département des festivals au Fespaco, ainsi que de Yacouba Bonkoungou, chef du service de communication et des relations publiques du festival.

Au cours de cet événement, les deux responsables ont souligné l'alignement et la complémentarité entre le Fespaco et les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) qui partagent des objectifs communs de soutien au cinéma africain et du Sud. Le Fespaco et les JCC, bien que distincts, oeuvrent ensemble pour la valorisation du cinéma africain sur la scène internationale, en mettant l'accent sur la diversité, l'innovation et la richesse des productions cinématographiques du continent.

François Akwabou Adianaga a également abordé l'aspect artistique de la prochaine édition, mettant en lumière la spécificité de l'identité africaine qui continue de nourrir le festival et son importance dans le rayonnement de la culture cinématographique du Burkina Faso et de l'Afrique en général.

En outre, Yacouba Bonkoungou a annoncé que le cinéma tchadien serait l'invité d'honneur de la prochaine édition du Fespaco. Cette décision témoigne de l'importance de mettre en lumière les cinémas africains émergents et de soutenir les talents du continent dans un cadre de solidarité et de collaboration. Créé trois ans après les Journées cinématographiques de Carthage, le Fespaco possède une longue histoire et une influence significative sur le cinéma africain. Cette rencontre a permis de rappeler l'impact de cet événement, non seulement pour l'industrie cinématographique, mais aussi pour la promotion de l'art et de la culture africains à l'échelle mondiale.