Tunisie: Nouvelle réglementation des chèques - Vers un report en août 2025 ?

Dans le cadre de l'application de la nouvelle réglementation des chèques, initialement prévue pour entrer en vigueur le 2 février 2025, une proposition a été formulée par plusieurs députés pour repousser cette échéance au mois d'août 2025.

Ce report, s'il est adopté, permettra une période transitoire de six mois durant laquelle les anciens chèques pourront encore être utilisés en parallèle avec les nouveaux modèles conformes, rapporte notre confrère Ilboursa. L'objectif est de répondre aux préoccupations exprimées par les citoyens, les entreprises et les institutions financières, qui évoquent des difficultés logistiques et un manque de préparation face à ces nouvelles exigences.

Pour rappel, cette réforme introduit des changements majeurs, notamment l'obligation d'intégrer un code QR et une validité limitée à six mois pour chaque chèque. Selon les autorités, ces mesures visent à renforcer la transparence et la sécurité des transactions financières dans le pays.

Malgré les débats en cours, aucune décision officielle n'a encore été prise sur cette proposition de report. Les parties prenantes appellent toutefois à une accélération des discussions entre le gouvernement, la Banque Centrale de Tunisie, et les représentants du secteur bancaire pour clarifier la situation et éviter d'éventuelles perturbations économiques.

En attendant, les citoyens et entreprises sont invités à se tenir informés des prochaines annonces officielles pour se conformer aux nouvelles exigences dans les délais impartis.