Tunisie: Expatriés - Hamza Rafia a la cote en Série A

Le milieu de Lecce ne manque pas de courtisans en Italie.

Hamza Rafia, milieu évoluant à Lecce, est dans les tablettes de quelques clubs de la « Grande Botte ». A 25 ans, Rafia, milieu de Lecce, monte en grade avec 17 matchs joués cette saison sous les couleurs des « Sang et Or ». Valorisé à 1,7 million d'euros et sous contrat jusqu'en juin 2026, Rafia, pur produit de l'OL et ex-joueur du Standard de Liège, Pescara, Cremonese et la Juve U23, pourrait toujours évoluer en Série A, mais à Empoli ou Genoa, deux clubs qui se disputent ses faveurs, alors que, dans le même temps, en Suisse, le FC Sion n'a pas encore dit son dernier mot. En fin de compte, tout dépendra de la volonté des décideurs de Lecce qui sont actuellement satisfaits de la production globale du joueur.

Rennes veut Anas Haj Mohamed

Le Stade Rennais se positionne actuellement pour enrôler l'ailier droit Anas Haj Mohamed, sociétaire de Parme et lié aux Parmesans jusqu'en juin 2026. Selon la Gazzetta Express, Rennes va donc sortir le chéquier, mais un éventuel transfert avoisinerait les 4 millions d'euros, même si sur Transfermarkt, l'attaquant de 19 ans est évalué à 1,8 million d'euros. Cependant, Rennes devra aussi composer avec la volonté de Parme qui s'apprêterait à proposer un contrat beaucoup plus juteux à son jeune avant.

Milan va se déclarer officiellement pour Skhiri

Ce n'est plus de l'ordre du confidentiel depuis quelques jours après que quelques infos ont fuité à travers certaines livraisons proches du Milan AC. Les Rossoneri ont ainsi fait du poumon de l'Eintracht, Ellyes Skhiri, une cible de choix. L'ex-joueur de Cologne, sous contrat à Francfort jusqu'en été 2027, est donc sous les radars du Milan AC et son avenir immédiat sera scellé dès que le club italien formulera une offre conséquente. Notons que le joueur de Bundesliga, âgé de 29 ans, touche 2.800.000 euros annuels à Francfort.

Mouine Chaâbani, champion d'automne

La Renaissance Sportive de Berkane plane sur la Botola Pro avec 9 points d'avance sur les FAR et 12 unités de plus que le WAC. Une pré-bilan flatteur pour le club entraîné par Mouine Chaâbani, 43 ans et ex-coach de l'EST, CSHL, El Masry et Cleopatra FC. Les Berkanis sont donc champions d'automne, même s'ils devront en découdre dimanche pour leur dernier match de l'année face au Raja de Casablanca.