Tunisie: Caravanes sanitaires - Les soins gratuits mobiles se multiplient dans tout le pays - Un nouvel élan pour la santé publique

On ne compte plus les caravanes de santé qui ont sillonné les régions intérieures durant l'année qui s'achève. Leur nombre précis à l'échelle nationale n'est pas encore dévoilé, mais on sait que, ces derniers mois, les citoyens de Tataouine, Kébili, Sejnane (Bizerte) et Sousse ont eu droit à des prestations de santé mobiles et à des opérations chirurgicales dans les hôpitaux régionaux.

Les projets de solidarité et de soins se sont multipliés ces derniers mois. En 2024, plusieurs caravanes sanitaires multidisciplinaires ont été organisées en Tunisie pour améliorer l'accès aux soins dans diverses régions. En septembre dernier, une caravane à Tataouine a permis de réaliser plus de 1 000 consultations médicales et une quarantaine d'opérations chirurgicales. En novembre, une autre à Sousse a offert des services médicaux à près de 1 300 personnes. Plus récemment, en décembre, des caravanes à Kébili ont fourni 3 164 consultations médicales et effectué 46 opérations chirurgicales.

Avec l'effritement de la couverture sociale pour de nombreux citoyens tunisiens amenés à se soigner à leurs frais, l'apport de la caravane sanitaire qui offre des consultations et des opérations gratuites aux Tunisiens financièrement en difficulté devient nécessaire et important. En collaboration avec le ministère de la Santé, de nombreux médecins, dont des ophtalmologues ont procédé à des interventions chirurgicales en faveur des personnes malades nécessiteuses pour soigner la cataracte.

Il y a un an, un camion rose de dépistage du cancer du sein d'un laboratoire pharmaceutique tunisien a eu des retombées certaines, dans la lutte contre cette maladie qui engage le pronostic vital.

Il y a comme une culture pour le service médical mobile qui se déploie de plus en plus dans le pays, aidé en cela par la forte mobilisation des personnes malades qui se mettent à disposition des professionnels de santé.

Les soins de proximité en vogue

Le 10 novembre 2024, la caravane de santé a posé ses valises à Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte, pour une journée dédiée à la santé et à l'éducation sanitaire. « Nous avons eu l'honneur d'accompagner des habitants de la région en leur offrant des consultations gratuites et des ateliers de sensibilisation sur l'importance d'une hygiène de vie saine. Avec l'objectif ambitieux de 600 consultations, cette action a été marquée par la gratitude des bénéficiaires et le dévouement des volontaires. Chaque sourire échangé nous a rappelé que la santé est un droit universel, et que notre mission est de la rendre accessible à tous », nous a-t-on dit fièrement.

Le 27 janvier 2024, la caravane de Kébili a détecté 67 cas de cataracte. Les 22 et 23 novembre 2024, les opérations programmées ont été enfin effectuées dans l'hôpital régional de la même ville. Lors de cette action d'envergure, 61 patients ont bénéficié d'opérations de la cataracte, redonnant espoir et clarté à leur vision. La 2e caravane ophtalmologique à Kébili, où l'espoir a pris forme à travers des opérations qui ont changé la vie de Tunisiens affectés par cette maladie de l'oeil.

Grâce au dévouement du directeur de l'hôpital régional, des associations partenaires et des médecins bénévoles, le rêve des malades est devenu réalité. Cette mission de solidarité a pu voir le jour et transformer le quotidien de nombreux patients. Une initiative exceptionnelle et solidaire. Les deux premiers jours, il y a eu des consultations, des bilans ophtalmologiques et des interventions chirurgicales pour redonner la vue à 30 patients. Le 3e jour, un suivi post-opératoire, clôturant cette caravane par une prise en charge attentive et personnalisée.

Le travail de Dorra Gara Ali Mouehli, présidente fondatrice de l'association One Day One Dream (Odod) depuis près de 5 ans commence à porter ses fruits. Elle a réussi à faire la jonction entre les moyens matériels des structures privées de soins et les installations et infrastructures publiques pour améliorer la qualité globale des soins des habitants des régions reculées du pays. Odod est une des associations qui a émergé de forte manière dans la consolidation des soins prodigués des caravanes sanitaires.

«Un jour, un rêve»

L'histoire a commencé avec la création d'un nouveau mouvement en Tunisie à travers l'association « One day, One dream » traduit littéralement de l'anglais « un jour, un rêve » pour insuffler un nouvel élan en matière de santé publique. One Day One Dream est une association caritative qui oeuvre pour l'amélioration des conditions de soins et d'hébergement dans les hôpitaux. L'association achète, depuis sa création, du matériel et des fournitures médicales et paramédicales, assure l'aménagement des espaces sanitaires et essentiellement au service de cardiologie pédiatrique de la Rabta. « Un grand coeur pour sauver les petits coeurs ».

Depuis la pandémie de Covid-19, l'association fournit du matériel médical et des fournitures de protection pour le personnel médical et paramédical qui ont touché jusqu'à aujourd'hui 23 hôpitaux (La Rabta, Charles- Nicolle, Ariana, Nabeul, Le Kef, Jendouba, Zaghouan, Aïn Drahem, Sidi Bouzid, Kasserine, Tozeur, Tataouine, Gabès, Gafsa, Siliana, Makthar, Kairouan, Wassila Bourguiba...). Le principe du concept est de poster une photo chaque jour, avec une personne différente qu'elle soit jeune, entrepreneur, star, médecin, étudiant, maçon, femme de ménage ou serveur et diffuser son rêve en essayant de contribuer à sa réalisation.

Le rêve de Fatma, chef de service de cardiologie pédiatrique de La Rabta (le seul service du genre en Tunisie) est que ses malades éprouvent un minimum de dignité dans leur quotidien très dur, car ils sont généralement issus d'un milieu social très défavorable. L'association One day, one dream contribue donc à apporter des aides aux hôpitaux, essayer de fournir des équipements médicaux et paramédicaux, apporter une aide aux enfants hospitalisés, à leurs familles...

Il y a 3ans, une caravane médicale multidisciplinaire a été organisée par cette même association et composée d'une vingtaine de médecins, dans une dizaine de spécialités. Ils se sont déplacés le temps d'un week-end à l'Hôpital régional de Tozeur afin d'effectuer des consultations gratuites pour les populations de la région.

Ce genre d'initiative s'est amplifié au fil du temps, ce qui réconforte les populations dans les régions.