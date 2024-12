Sénégal: Ziguinchor - Ouverture d'une session de formation en maintenance industrielle

Ziguinchor — L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé du développement, Alsény Bangoura a lancé, vendredi, à Ziguinchor (sud), une session de formation en maintenance industrielle et en QHSE (qualité hygiène, sécurité, et environnement) au profit de trente jeunes issus de cette région, a constaté l'APS.

Cette formation prévue sur trois semaines, entre dans le cadre de la mise en oeuvre du Projet d'appui au développement des compétences et de l'entrepreneuriat des jeunes (PDCEJ), initié par l'État du Sénégal avec l'appui de la Banque africaine de développement (BAD).et vise à doter trente jeunes de la région de Ziguinchor de compétences en maintenance industrielle et en QHSE (qualité hygiène, sécurité, et environnement) », a expliqué le coordonnateur du projet PDCEJ, Sékou Badji.

Il a rappelé que ce programme s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention de partenariat entre le PDCEJ et Invest in Africa d' un montant de 460 millions 400 mille francs CFA. Il vise à former 520 jeunes de cinq régions, notamment Dakar, Thiès, Kaolack, Saint Louis et Ziguinchor aux métiers connexes des hydrocarbures.

« A travers sa stratégie d'intervention, a-t-il poursuivi, le PDCEJ contribue ainsi à relever le défi de l'employabilité des jeunes conformément à la volonté du gouvernement de faire de cette question l'une de ses priorités dans la mise en oeuvre de l'agenda 2050 ».

Il a précisé que ce projet intervient sur quatre leviers, en l'occurrence »la construction de trois centres de formation professionnelle dont un à Saint-Louis, dédié aux métiers du pétrole et du gaz, la formation qualifiante de 5.000 jeunes et femmes, l'accompagnement technique et le financement de 250 PME.

L'adjoint au gouverneur de Ziguinchor, Alsény Bangoura, a pour sa part indiqué que l'objectif de cette formation est de doter à quinze jeunes des compétences pour superviser des travaux de maintenance dans un environnement industriel et à quinze autres jeunes de la région de Ziguinchor à réaliser des systèmes QHSE, dans un cadre de travail.

« Le PDCEJ contribue à relever le défi de l'employabilité des jeunes conformément aux nouvelles orientations et à la volonté du gouvernement de faire de cette question, l'une de ses priorités dans la mise en oeuvre des politiques publiques », a salué l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor.

M. Bangoura a souligné que dans un contexte de découverte de pétrole et de gaz, le Sénégal a besoin de main d'oeuvre qualifiée, capable de répondre aux normes internationales de sécurité et d'efficacité dans l'industrie offshore. »Et, c'est dans cette perspective que le PDCEJ a initié un vaste programme de formation de plus de 500 jeunes issus de cinq régions », a-t-il fait valoir.