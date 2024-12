Tunisie/Libye: Chiheb Ellili quitte l'ASG pour Al-Ta'awon libyen - La fin d'une idylle

Ulcéré par le comportement irrespectueux et irresponsable d'une partie du public de la Zliza après le match nul avec l'USBG, Chiheb Ellili a préféré rompre, la mort dans l'âme, avec le club gabésien.

Comme le résultat d'un match qui se joue parfois sur un petit détail, le destin d'un entraîneur à la tête d'un club tient aussi à peu de choses. L'ASG a ouvert le score lors de son match de la 12e journée contre l'équipe de Ben Guerdane à la demi-heure de jeu par Rayan Yâakoubi et semblait se diriger vers un succès.

Mais l'arbitre du match, Fradj Abellaoui, en a décidé autrement. Aux yeux des Gabésiens, il aurait validé un but des plus litigieux de Nassim Sioud à la 50' qui a permis aux coéquipiers de Noureddine Farhati d'égaliser et fermé les yeux sur un penalty évident pour le Carrelage pour reprendre le dessus. Le président du club, Mohsen Bouchâa, n'a pas mâché ses mots, à la fin de ce match, pour dénoncer ce qu'il considère comme « un cumul d'erreurs d'arbitrage qui s'est étalé sur plus de cinq rencontres et privé son club de points très précieux ».

Dans un autre coin du stade, certains supporters en colère avaient choisi une autre cible : Chiheb Ellili. Blessé dans son amour-propre par des propos déplacés et des critiques sans fondement poussés à leur extrême, l'entraîneur, qui a pris la succession de Abdelmajid Eddine Jilani, s'est senti injustement pointé du doigt, alors qu'il n'a pas démérité, il faut le dire, pour donner un autre visage à la Zliza. Avec des hauts et des bas, certes, mais son empreinte était palpable et globalement satisfaisante pour ne pas dire prometteuse.

Un nul contre l'USBG après une victoire à Bizerte, ce n'était pas quand même un résultat catastrophique et le feu n'était pas à la maison pour justifier tout cet acharnement sur Chiheb Ellili. Les fans en colère lui ont reproché un coaching pas bien approprié au match et pas très réussi avec « une option inexplicable et injustifiable à une défense à trois, avec le Brésilien Edson Eduardo Dias Gomes pas très à l'aise dans la charnière centrale et un 3-5-2 qui a déréglé tout le dispositif avec aussi des joueurs qui avaient leur place et qui se sont retrouvés sur le banc des remplaçants ».

Ces mêmes fans grognards ont fustigé aussi « une baisse de régime et un fléchissement physique dans la seconde mi-temps qui a beaucoup aidé les hommes de Mohamed Ali Mâalej à prendre le contrôle des opérations et à revenir dans la partie ».

Ouederni à la barre

Ils ont oublié les jours de grève des joueurs, leur inquiétude quant au paiement de leurs salaires et primes. Craintes confirmées par l'assemblée générale évaluative, tenue avant-hier, et qui a fait état d'un déficit de 594 millions pour la saison sportive 2023 / 2024 dans un budget plutôt modeste pour un club promu en Ligue 1 (1,563 milliard). En l'absence de tout contact du président Mohsen Bouchâa avec l'entraîneur Chiheb pour clarifier la situation, Ahmed Ouederni, qui a assuré l'intérim de Abdelmajid Eddine Jilani, a été désigné entraîneur provisoire.

Cette rupture de contrat dans un moment de consternation par Chiheb Ellili, jugée « unilatérale » de la part d'un club dans lequel il se sentait bien au début de sa mission, a le mérite de soulever une question : comment un entraîneur tunisien encore sous contrat avec son club peut-il signer un nouveau contrat avec un club étranger sans régulariser sa situation avec le club quitté ? Il est peut- être temps que la DTN mette un terme à une telle pratique en exigeant une autorisation préalable pour les entraîneurs tunisiens évoluant à l'étranger et la preuve d'une résiliation de contrat à l'amiable avec solde de tout compte avec leurs ex-clubs avant de s'engager avec un club étranger.