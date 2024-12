Tunisie: Le Festival International de Théâtre pour Enfants de Neapolis - L'environnement au coeur du débat

Le Festival international de théâtre pour enfants de Neapolis est bien plus qu'un événement culturel. C'est une plateforme dédiée à la promotion des valeurs humaines universelles et à la sensibilisation environnementale et sociale des jeunes générations. En intégrant l'art à l'éducation écologique, le festival aspire à former une génération consciente de l'importance de préserver leur planète et déterminée à jouer un rôle actif dans sa protection.

La ville de Nabeul a accueilli une série d'activités consacrées aux questions environnementales, dans le cadre de la 37e édition du Festival international de théâtre pour enfants de Neapolis. Cette initiative reflète l'engagement du festival en faveur d'une vision globale qui dépasse le domaine artistique pour s'investir activement dans les préoccupations sociétales, notamment environnementales.

Le festival croit fermement que sensibiliser les jeunes générations quant à l'importance de l'environnement constitue une pierre angulaire pour bâtir un avenir durable. La journée de mardi a débuté par l'inauguration d'un projet commun visant l'installation de bacs dédiés au tri des déchets. Cette initiative a pour objectif de promouvoir la culture du tri sélectif auprès des enfants et des familles, dans une démarche concrète favorisant l'adoption de comportements respectueux de l'environnement. Les activités se sont poursuivies avec deux conférences.

La première portait sur les changements climatiques et leur impact sur le littoral, mettant en lumière les défis environnementaux majeurs auxquels les zones côtières sont confrontées dans un contexte de réchauffement climatique. La seconde conférence s'est intéressée aux effets de la canalisation des oueds sur la biodiversité végétale et animale, soulignant les conséquences négatives de ce phénomène sur la diversité écologique.

Une capsule de sensibilisation produite par le festival a également été présentée, illustrant les effets néfastes de la pollution sur les plages de Nabeul. À travers des archives photographiques, la capsule a révélé la beauté naturelle et la propreté du littoral de la ville, tout en insistant sur l'importance de préserver ce patrimoine environnemental.

Ces activités ont réuni Mme Akila Beltaib, déléguée régionale aux femmes, à la famille et à l'enfance, ainsi que Mme Mona Kattata, directrice du projet de protection des côtes, en présence de nombreux citoyens et invités du festival. Cette occasion a permis d'échanger idées et expériences sur les meilleures stratégies pour renforcer la sensibilisation écologique auprès des jeunes générations.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'éducation environnementale, le festival a également lancé des ateliers destinés aux enfants, notamment l'atelier «Marionnettes à partir de recyclage» animé par Rayan Ben Salem. Cet atelier vise à enseigner aux enfants comment réutiliser des matériaux pour les transformer en créations artistiques, stimulant ainsi leur sens de l'innovation et leur responsabilité environnementale.