Tunisie: L'exposition «Bronze Dance» de Hamadi ben Neya à la galerie Kalysté - Un patrimoine populaire en bronze

C'est à la galerie Kalysté à la Soukra que l'artiste Hamadi Ben Neya donne vie à 55 oeuvres d'art conçues avec du bronze et du fer. Le sculpteur manie la matière habilement et sublime l'espace, le temps de l'exposition «Bronze Dance» qui s'est achevée hier.

L'exposition tourne autour de la chanson, la danse, et une culture populaire. Avec de la matière, le créateur crée des oeuvres attrayantes, dansantes, figées dans des pauses qui racontent des corps en mouvement, l'art populaire, ses contes et anecdotes.

A la vue de sa grande exposition, l'artiste fait danser ou bouger le bronze et pas qu'un peu. Il expose ses oeuvres dans deux parties distinctes de l'espace : la première est consacrée à des créations modernes et d'autres qui racontent notre histoire, patrimoine ou contes et musiques tunisiennes d'antan, connues de tous les Tunisiens. «Ommek Tango», «Bou Saadia», «Bou Teliss», «Bou Tbila» ou encore «Azouzét Stout», autant de figures qui ont profondément habité notre imaginaire collectif et notre enfance sont désormais reconstituées à travers les oeuvres en bronze et en métal de Hamadi Ben Neya.

Le créateur manie et modèle des déchets, du fer et principalement le bronze pour «Bronze dance».

Il plie la matière et fait usage du feu afin de concevoir une cinquantaine d'oeuvres créées sous différents formats. La partie de l'exposition consacrée à notre imaginaire populaire reflète le pouvoir de la transmission, pratiquée jusqu'à nos jours d'une génération à une autre, oralement, via la création manuelle ou encore la musique ou les histoires énoncées. Autodidacte toute sa vie, Hamadi Ben Neya puise son art de la récupération. Passionné de collecte d'objets et de matière souvent rare, il réussit à en faire des expositions, présentées en Tunisie ou à l'étranger.

Ses nombreuses participations à des symposiums internationaux ou nationaux se succèdent mais ne se ressemblent pas. L'artiste donne une seconde vie à de la matière et accorde une importance particulière à son processus de création. Les créations de Ben Neya voient le jour grâce au recyclage et sont «écolos». Le métal ou le fer sont conçus et vus autrement à travers les oeuvres de cet artiste distingué.