Tunisie: Ligue pro 1 (13e journée) - Un choc au sommet à Monastir et un classico passionant à Sfax

Le Stade Mustapha Ben Jannet de Monastir accueillera, dimanche, le choc de la 13e journée de la ligue 1 du football professionnel entre le leader, le Stade Tunisien (27 points), et son poursuivant direct, L'Union Sportive Monastirienne (26 points), au moment le stade Taieb Mhiri de Sfax sera le théâtre d'un classico passionnant entre le Club Sportif de la place, (8e avec 17 points) et l'Espérance Sportive de Tunis (5e place avec 23 points).

Dans le choc de la journée, l'US Monastir et le ST, qui au vu des derniers résultats nourrissent de nouvelles ambitions, se livreront à un duel sans merci dont l'issue pourrait déterminer le nouveau leader. La formation du Bardo assure avec quatre victoires consécutives, dont la dernière, acquise jeudi, à Sfax aux dépens du du Club Sfaxien 2-1, et couronnée par un pole position, tandis que le club de la capitale de Ribat a réussi un carton plein lors des deux journées précédentes, conservant ainsi son invincibilité.

Les protégés Mohamed Sahli tenteront d'exploiter l'avantage du terrain et du public pour repartir avec les trois points et arracher la victoire, en s'appuyant dans leur système de jeu sur une défense solide, considérée jusqu'à la 12e journée comme étant la meilleure du championnat (5 buts encaissés). Ils pourront, également, s'appuyer sur leur ligne d'attaque redoutable conduite par Hazem Mastouri, meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations.

Cependant, les bardolais et à l'exception de la défaite infligée sur tapis vert contre l'Espérance de Zarzis (1re journée) à cause de l'alignement d'un joueur non qualifié, n'a pas connu la défaite en déplacement. Avec 3 victoires et 2 matchs nuls, les protégés de Maher Kenzari ont démontré leur capacité à bien gérer la pression des déplacements grâce à un style de jeu basé sur le collectif et le réalisme.

S'agissant du clasico de cette 13e journée, l'Espérance Sportive de Tunis et le Club Sportif Sfaxien se donneront la réplique avec des objectifs résolument différents. Les visiteurs, qui ont la meilleure attaque du championnat avec 20 buts, chercheront les trois points de la victoire pour resserrer l'étau sur leur adversaire avant de vaquer au match très important de la 4e journée (Groupe D) en ligue des champions de la CAF contre les FC Pyramids d'Egypte. Cela se fera, néanmoins sans leur pointe brésilienne, Rodrigo Rodrigues blessés.

De son côté, le club de la capitale, restés sur deux revers consécutifs en phase de groupes de la coupe de la CAF, voit ses chances d'accéder aux quarts de finale de la compétition sérieusement compromises, ce qui risque de plonger l'équipe dans une spirale de doute, après avoir eu raison de l'entraîneur portugais Alexandre Santos qui a fini par jeter l'éponge.

Pour sa part, le Club Africain, 3e avec 25 points, accueillera samedi au stade Hamadi Agrébi de Radès, le Club Athlétique Bizertin, qui pointe à la 14e place avec 8 points. Pour les clubistes, la victoire est la seule option envisageable pour espérer reprendre la tête du classement en cas de match nul entre le leader et son dauphin.

En effet, après le nul 2-2 concédé avec l'Espérance ST dans le derby de la capitale dimanche dernier, les rouge et blanc espèrent renouer rapidement avec les victoires pour préserver le moral des troupes dans une saison où leurs supporters nourrissent de grandes ambitions et convoitent un titre qui leur échappe depuis 2015.

Toutefois, les nordistes qui avaient enfin pris une bonne bouffée d'air en s'imposant le week-end dernier, devant l'EGS Gafsa, tenteront de remonter davantage dans le classement.

Dans la capitale des oliviers, l'Ex-leader, l'Espérance de Zarzis (4e place avec 24 points) recevra, samedi, l'US Ben Guerdane, (12e place avec 11 points).

Après avoir laissé filer une victoire dans le temps additionnel face à l'US Tataouine lors de la journée précédente, les protégés du coach Anis Boujelbene ambitionnent de remporter ce derby pour consolider leur position en tête du classement. Ils misent sur leur duo offensif, composé de Youssef Snana et Achref Jabri, auteurs à eux deux de 8 buts.

Cependant, ils feront face à un adversaire déterminé à redresser la barre après n'avoir récolté qu'un seul point lors des deux dernières journées. Les joueurs de l'entraîneur Mohamed Ali Maalej savent qu'un nouveau faux pas pourrait compliquer leur situation au classement.

L'Étoile Sportive du Sahel, actuellement 6e avec 20 points, se déplacera dans le sud-ouest dimanche pour affronter la lanterne rouge, l'EGS Gafsa, qui ne compte que 4 points. Les coéquipiers de Firas Chaouat visent une sixième victoire consécutive pour poursuivre leur remontée vers les premières places, tout en profitant des confrontations difficiles qui attendent les équipes mieux classées. De son côté, El Gawafel, dirigées par Jamel Khecharem, n'a pas d'autre choix que de s'imposer pour amorcer son opération de sauvetage, surtout après la lourde défaite 3-0 face à l'Espérance Sportive de Tunis mecredi dernier.

Le match entre l'Olympique de Béja, 7e avec 18 points, et l'Étoile de Métlaoui, 9e avec 14 points, prévu dimanche au stade de Jendouba, s'annonce extrêmement équilibré. Sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Tarek Jarreya, les Béjaois espèrent mettre fin à une série de 7 rencontres sans victoire et retrouver la dynamique qui leur avait permis de débuter la saison par 5 victoires consécutives. Cependant, les visiteurs, boostés par leur précieuse victoire 2-1 contre le CS Sfaxien lors de la dernière journée, tenteront de maintenir leur élan pour sécuriser leur position dans le milieu du tableau et s'éloigner davantage de la zone de relégation.

Un scénario similaire est attendu pour le duel de samedi au Zouiten entre la JS Omrane, 10e avec 13 points, et son adversaire du jour, l'AS Gabès, qui le suit de près avec 12 points. Les deux promus en Ligue 1 semblent proches en termes de potentiel, et chacun tentera d'exploiter ses atouts pour décrocher une victoire qui leur échappe depuis trois journées.

Enfin, le dernier match de cette journée, prévu samedi, opposera l'US Tataouine, avant-dernière avec 7 points, au 13e avec 9 points, l'AS Soliman. Les locaux espèrent renouer avec le succès après n'avoir pris qu'un seul point lors des deux dernières journées, ce qui leur permettrait de dépasser leur adversaire au classement et de reprendre un peu d'air. De leur côté, les visiteurs cherchent à mettre fin à une série noire de 7 matchs sans victoire, afin de rassurer leurs supporters et relancer leur saison.