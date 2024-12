Dakar — Le gouvernement du Sénégal va signer « des plans de relance et de développement » avec les Fédérations sportives sénégalaises dans le but de soutenir le sport d'élite et apporter un meilleur encadrement aux athlètes à haut potentiel, a déclaré, vendredi à Dakar, le Premier ministre Ousmane Sonko.

« Le sport d'élite sera soutenu à travers un meilleur encadrement des athlètes à haut potentiel et la mise à niveau des infrastructures destinées aux compétitions internationales et nationales. Des plans de relance et de développement seront signés avec les Fédérations sportives », a dit M. Sonko en faisant sa Déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale.

Evoquant l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 (JOJ), le chef du gouvernement a annoncé qu'un suivi rapproché sera effectué pour s'assurer que toutes les infrastructures nécessaires seront en place pour une bonne tenue de l'évènement.

Le Sénégal va accueillir du 31 octobre au 13 novembre 2026, les quatrièmes JOJ d'été. Les compétitions se tiendront dans les villes de Diamniadio (Dakar), Saly et Mbour (Thiès, ouest).

Ousmane Sonko a par ailleurs promis que l'Etat du Sénégal va s'atteler au développement « des infrastructures sportives de proximité dans les communes du pays en partenariat avec les collectivités territoriales pour favoriser la pratique sportive de masse par la population ».

Il a rappelé que la pratique du sport « participe à la santé ».