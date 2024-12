Maroc: TGR - Les trésoreries régionales, préfectorales et provinciales, et les perceptions assurent une permanence samedi 28 et dimanche 29 décembre 2024

Rabat — La Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a annoncé que les trésoreries régionales, les trésoreries préfectorales et provinciales, ainsi que les perceptions, vont assurer une permanence au niveau de leur poste comptable, durant les journées du samedi 28 et du dimanche 29 décembre 2024.

"Il est porté à la connaissance des contribuables et partenaires de la Trésorerie Générale du Royaume que dans la perspective de l'échéance du 31 décembre 2024, les trésoreries régionales, les trésoreries préfectorales et provinciales ainsi que les perceptions, vont assurer une permanence au niveau de leur poste comptable, durant les journées du samedi 28 et du dimanche 29 décembre 2024, en vue notamment du paiement des impôts et taxes de l'Etat et des collectivités territoriales, du règlement de la contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement instituée par l'article 8 bis de la loi de finances de l'année 2024 et de la réception et/ou du traitement des dossiers des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales", indique la TGR dans un avis.