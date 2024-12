Maroc: Casablanca - Le CPDH de la préfecture d'arrondissement de Ain Chock tient sa 4ème réunion au titre de 2024

Casablanca — Le Comité provincial de développement humain (CPDH) de la préfecture d'arrondissement de Ain Chock a tenu, vendredi, au siège de la préfecture, sa 4ème réunion au titre de l'année 2024, consacrée à l'examen et à l'approbation du programme d'action de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) pour l'année 2025.

Lors de cette réunion, présidée par le gouverneur de la préfecture d'arrondissement de Ain Chock, Mounir Hammou, un bilan des projets réalisés dans le cadre des programmes de l'INDH entre 2019 et 2024 a été présenté, en plus des activités du CPDH durant l'année 2024.

Intervenant à cette occasion, M. Hammou a souligné le bilan positif des réalisations au titre de la période 2019-2024, concernant les trois programmes de l'INDH, notamment en termes d'impact, indiquant que le nombre total des projets réalisés durant cette période s'élève à 357 projets et 166 activités, pour un coût global de 83.664.558,72 dirhams, dont une contribution de l'INDH de 72.776.465,14 dirhams.

Il a précisé que ces résultats sont le fruit de l'engagement et de la synergie des efforts de différents acteurs et partenaires, dont les organes de gouvernance, ajoutant que ces derniers veillent à la mise en oeuvre optimale des directives et des procédures financières, tout en assurant un diagnostic précis des besoins des populations ciblées, ainsi qu'un suivi et une évaluation rigoureuse des projets.

M. Hammou a fait remarquer également que la mise en place d'infrastructures sociales et socio-économiques a joué un rôle crucial dans ces réalisations, évoquant, dans ce sens, le système intégré des Plateformes pour les jeunes de la préfecture d'arrondissement de Ain Chock, qui comprend six Plateformes réparties sur le territoire de la préfecture et qui se distinguent par leurs spécialités diverses dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'emploi.

Et d'ajouter que le CPDH de Ain Chock a réalisé un total de 327 projets et 31 activités dans le cadre du troisième programme, axé sur l'amélioration des revenus et l'insertion économique des jeunes, grâce à la stratégie adoptée par ce Comité, notamment à travers l'organisation des forums annuels sur l'entrepreneuriat.

Cette rencontre a été marquée par la présence, entre autres, des membres du CPDH de la préfecture d'arrondissement de Ain Chock, des autorités locales, ainsi que des chefs de départements et de services de la préfecture, en plus des partenaires et d'acteurs locaux.