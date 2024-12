Maroc: La Fondation MAP tient son Assemblée générale ordinaire

Rabat — La Fondation de l'Agence Maghreb Arabe Presse (Fondation MAP) a tenu, vendredi à Rabat, son Assemblée Générale ordinaire sous la présidence du Directeur Général de la MAP et président de la Fondation, M. Fouad Arif.

Dans son allocution, M. Arif a tenu à souligner la nécessité d'oeuvrer au renforcement des services sociaux offerts actuellement par la Fondation à travers son ouverture sur son environnement et la conclusion de partenariats et de conventions de coopération avec des établissements similaires, le but étant d'optimiser ces prestations et de les hisser au niveau des attentes et aspirations de l'ensemble du personnel de la MAP.

Il a, par ailleurs, réaffirmé sa disposition constante à soutenir toutes les initiatives vertueuses et les actions sérieuses de nature à générer des retombées positives sur l'ensemble du personnel, tout en étant en phase avec les objectifs et les finalités de la Fondation.

Exprimant sa profonde gratitude et ses vifs remerciements pour les efforts déployés visant l'élaboration du plan d'action de la Fondation, M. Arif a assuré que la méthodologie adoptée a pour objectif de placer l'écoute et la prise en considération des besoins du personnel de la MAP au coeur de ses priorités, qu'il s'agisse des employés actifs ou des retraités, tout en veillant à la pérennité des acquis.

Cette Assemblée Générale Ordinaire a été marquée par l'approbation des rapports moral et financier de la Fondation MAP au titre de l'année 2023, du plan d'action et du budget de l'année 2025, de la mise à jour de la liste des membres de l'Assemblée générale de la Fondation MAP et de la liste des membres de son conseil d'administration, outre la nomination d'un nouveau trésorier et l'approbation des nouvelles conditions d'attribution de la bourse d'étude à partir de l'édition 2024.