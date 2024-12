Maroc: L'AMMC publie le 11e numéro de la Revue du Marché des Capitaux

Casablanca — L'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a publié le 11e numéro de la "Revue du Marché des Capitaux", qui dresse une vue globale des événements clés survenus au cours des deuxième et troisième trimestres 2024.

Les principaux chiffres enregistrés par les différents compartiments des marchés sont repris dans les rubriques habituelles de ce numéros.

En outre, la rubrique "focus" de ce numéro est consacrée à l'organisation du marché à terme d'instruments financiers et aux principes liés au fonctionnement de la chambre de compensation.

Ainsi, l'AMMC revient sur les principaux indicateurs de marché qui ont affiché une tendance haussière au cours des neuf premiers mois de l'année 2024, dans une conjoncture économique caractérisée, sur le plan national, par la poursuite de l'amélioration des activités non agricoles et un repli de l'inflation, par rapport à fin 2023, qui évolue à des niveaux modérés.

S'agissant de la capitalisation boursière, elle s'est établie à près de 742 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en hausse de 18,5% par rapport à fin décembre 2023, et de 21,7% en glissement annuel. Cette augmentation significative reflète la progression de 18,85% du MASI par rapport à fin décembre 2023 et de 21,1% en glissement annuel.

À fin septembre 2024, la valeur de l'actif net des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est élevée à 636,5 MMDH, soit une hausse de 13,7% depuis le début de l'année, et de 14,2% par rapport à fin septembre 2023.

Quant à l'actif net des Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), il a enregistré à fin septembre 2024 une croissance de 28,4% en glissement annuel, atteignant près de 97 MMDH.

L'activité des marchés primaire et secondaire a été marquée au cours des deuxième et troisième trimestres 2024 par des emprunts obligataires d'un montant total de 3,5 MMDH, des émissions obligataires par placement privé totalisant 6,4 MMDH, des augmentations de capital de 1,77 MMDH, et un programme de rachat d'actions de 3,8 MMDH.

Le marché secondaire de la Bourse de Casablanca a, de son côté, enregistré un volume des transactions sur les trois premiers trimestres de l'année 2024 de 49,8 MMDH, en hausse de 106,6% comparativement à la même période de l'année dernière.

Ce numéro rappelle également le lancement du marché à terme d'instruments financiers qui marque un point d'inflexion important vers l'opérationnalisation de ce nouveau marché dont les composantes essentielles sont désormais mises en place.

Il s'agit d'un cadre législatif et réglementaire quasiment finalisé, accompagné de la réorganisation capitalistique des entreprises de marché par l'adoption d'un modèle intégré en silo, avec une chambre de compensation comme pilier central dans cette nouvelle organisation.

Le lancement de ce marché s'inscrit dans la dynamique de transformation et de modernisation des infrastructures financières marocaines et va offrir des instruments financiers permettant d'améliorer la liquidité des marchés, d'innover financièrement et surtout de proposer des solutions de couverture contre les risques pour divers acteurs, qu'il s'agisse d'entreprises, de banques ou d'investisseurs institutionnels.