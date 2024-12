Sénégal: Campagne de commercialisation agricole - La Bnde et la Der signent deux conventions de partenariat

Instruments financiers mis en place par l'Etat du Sénégal, pour appuyer les acteurs économiques, la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) et la Délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) ont décidé d'écrire une autre page dans le partenariat qui les lie, depuis 2018.

Selon un communiqué de presse, la Déléguée générale de la Der/Fj Mme Aïda Mbodj et le Dg de la Bnde, Mamadou Faye ont en effet signé, le 20 décembre 2024, au siège de la Der/Fj, deux conventions de financements.

Pour la première ligne, d'un montant de 3 milliards FCFA, elle sera doublée par la Bnde et porté à 6 milliards FCFA. Elle va appuyer les acteurs agricoles dans la campagne de commercialisation agricole. La seconde, d'un montant de deux milliards FCFA, auxquels la BNDE va ajouter 500 millions FCFA, est une convention de co-financement destinée à soutenir les Mpte, les moyennes et toutes petites et moyennes entreprises selon Mme Aida Mbodj.

« La signature de ces conventions entre la Der /Fj et la Bnde constitue pour nous, un acte qui va au-delà d'un simple engagement institutionnel. Cette signature va marquer une étape majeure dans notre ambition collective de soutenir l'économie nationale, en particulier le secteur agricole, qui est au coeur de la vie économique et sociale de notre pays », a déclaré le Dg de la Bnde. Mamadou Faye a aussi souligné le fait que ce secteur constituait l'un des piliers essentiels de notre développement. Il représente selon lui une source importante d'emploi, de revenus et de stabilité.

Ainsi, ces mises à disposition permettront de faciliter l'accès aux crédits pour les producteurs agricoles particulièrement les exploitants et les jeunes entrepreneurs, dans un contexte de campagne de commercialisation agricole d'après M. Faye. Il a insisté sur l'assurance à la déléguée générale de la Der/Fj, de mobiliser toutes les ressources humaines et financières pour garantir le développement efficace et stable de ces crédits.

Pour accompagner techniquement les bénéficiaires, le Dg de la Bnde a indiqué que l'accent sera mis sur le renforcement des capacités des bénéficiaires de financements. « Nous nous engageons également à garantir une gestion transparente et rigoureuse a aussi promis Mamadou Faye.

Mme la Déléguée générale salué la belle cohésion, les efforts mutuels et la dynamique avec laquelle les équipes des 2 institutions mettent en oeuvre leurs projections communes. Elle notera pour clôturer son discours que la Der/Fj et la Bnde sont aujourd'hui devenues une famille dont les membres agissent de concert pour donner un nouveau souffle à l'entrepreneuriat.