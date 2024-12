Sénégal: Banque agricole, Bnde, Bhs, Brm - Le gouvernement compte augmenter les capacités de financement

Le secteur bancaire a été abordé le 27 décembre 2024 par le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale.

Ousmane Sonko a déclaré que s'agissant de l'approfondissement du marché du crédit bancaire, le relèvement à 20 milliards de FCfa du capital social minimum des banques au plus tard en janvier 2027, devra renforcer les capacités de prêts des banques notamment au secteur privé. «Pour ce qui est des banques à capitaux publics majoritaires, notamment La Banque Agricole, la Bnde, la Bhs et la Brm, mon Gouvernement compte notablement augmenter leurs capacités de financement au profit du secteur privé, en renforçant leurs fonds propres à la mesure des ambitions du Plan quinquennal pour les secteurs desservis en financement que sont le secteur primaire, les Pme, Pmi et Tpe ainsi que l'habitat social », annonce M. Sonko.

Il a ajouté que le secteur de la microfinance sera également davantage mis à contribution dans le financement de l'artisanat, de la formalisation du secteur informel et de l'agriculture. Selon le Premier ministre, les mécanismes financiers publics de promotion et de garantie du financement des secteurs jugés prioritaires par le Gouvernement, seront mis en synergie avec une répartition claire des rôles et une meilleure articulation des interventions en fonction des cibles. Enfin, informe Ousmane Sonko, les mécanismes de financement verts seront déployés pour tout projet ayant une composante de durabilité.