Sénégal: Déficit de la balance commerciale, faible croissance - Ousmane Sonko déplore le modèle économique colonial du pays

Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko est revenu sur notre modèle économique colonial à l'origine de notre retard.

«Un modèle de développement arrêté : 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières (or, poisson, arachide, phosphate, zircon...), avec peu de valeur ajoutée et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 3.300 milliards en 2023 presque 17% du Pib, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive », a déploré M. Sonko.

Selon lui, cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle moyenne de 1960 à 2023 a été de seulement 3,1%. Face à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par an, le revenu réel par habitant n'a jamais décollé, et les Sénégalais sont aujourd'hui quasiment au même niveau de revenus qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres si l'on tient compte de toute la richesse qui s'expatrie avec les revenus des investissements des groupes étrangers.

Cette faible croissance, explique-t-il, est par ailleurs concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité des chiffres 6 depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre.