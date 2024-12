Ile Maurice: «Après une soirée festive, privilégiez des repas simples et faits maison»

interview

Alors que la période des fêtes bat son plein, les repas festifs sont souvent synonymes de moments conviviaux et de plaisirs gustatifs. Cependant, il est possible de profiter de ces instants tout en maintenant un équilibre alimentaire.

Aroushinee Goorapah, «Clinical Dietitian (Dietetics & Nutrition)» chez C-Care Wellkin, nous partage ses conseils pour savourer les festivités sans excès. De la gestion des tentations sucrées à l'optimisation des choix alimentaires, elle nous guide sur la manière de concilier bien-être digestif et plaisir culinaire afin de traverser cette période en toute sérénité.

Quels sont vos principaux conseils pour éviter les excès alimentaires pendant les fêtes de fin d'année ?

Une bonne organisation est essentielle. Commencez votre journée par un petit-déjeuner équilibré pour prévenir les fringales. Optez pour une collation saine et riche en fibres, comme un fruit ou des noix, avant de sortir. Planifiez vos repas en tenant compte des invitations et des plats copieux à venir. Si vous savez que le dîner sera riche, choisissez un déjeuner plus léger, à base de légumes et de protéines maigres. Lors des fêtes, prenez le temps de parcourir le buffet avant de vous servir et sélectionnez uniquement vos plats préférés, en privilégiant les légumes et les portions modérées. Limitez votre consommation d'aliments riches en calories, graisses ou sucres et contentez-vous d'un seul dessert que vous aimez particulièrement.

Comment concilier plaisir et alimentation saine lors des repas festifs ?

Il est tout à fait possible de mêler plaisir et alimentation équilibrée en veillant à intégrer tous les groupes alimentaires de manière réfléchie. Si vous avez consommé un repas riche en calories, vous pouvez compenser en choisissant un repas plus léger plus tard dans la journée. Par exemple, après un déjeuner copieux, un dîner pourrait se composer d'une salade, de légumes vapeur et d'une source de protéines maigres, tout en limitant les glucides. L'essentiel est de savourer vos plats préférés, mais avec modération. Ainsi, vous pouvez profiter des repas festifs sans culpabilité tout en maintenant un équilibre alimentaire.

Quels aliments typiques des fêtes peuvent être remplacés par des alternatives plus saines ?

Les fruits et légumes peuvent facilement trouver leur place dans vos repas festifs. Par exemple, vous pouvez utiliser des fruits pour agrémenter vos desserts ou les servir en amuse-bouches. Remplacez les accompagnements riches en graisses par des légumes frais ou grillés et des salades. Pour les glucides, optez pour des versions complètes, comme le riz brun, le pain complet ou les pâtes complètes. Côté protéines, privilégiez les viandes maigres et les poissons, tout en limitant les saucisses et les viandes rouges. Enfin, remplacez les fritures par des snacks cuits au four, à la vapeur ou dans un airfryer, tels que les samoussas ou les gâteaux piments.

Comment gérer les tentations sucrées et les apéritifs caloriques tout en maintenant une alimentation équilibrée ?

Face aux tentations sucrées et caloriques, il est essentiel de bien s'organiser. En cas de craving sucrée, optez pour des alternatives plus saines comme un yaourt nature, une compote de fruits sans sucre ajouté ou un smoothie maison. Limitez les pâtisseries et gâteaux riches en sucre, en privilégiant des desserts faits maison à base d'ingrédients plus nutritifs, tels que des fruits frais ou des yaourts glacés. Remplacez les sauces sucrées comme le ketchup par des options maison, telles que l'houmous ou le guacamole. Enfin, évitez de sauter des repas car cela pourrait entraîner des excès alimentaires pendant les fêtes

Quelles options légères recommandez-vous pour les plats de fête tout en conservant leur saveur festive ?

Pour des plats festifs à la fois légers et savoureux, misez sur des salades composées de légumes colorés et de protéines maigres. Les techniques de cuisson telles que la vapeur, le grill ou la cuisson au four permettent de préserver la saveur des aliments tout en limitant les graisses. Pour le dessert, optez pour des salades de fruits frais, des yaourts glacés maison ou des entremets légers à base de lait écrémé et de fruits. Vous pouvez également réduire la quantité de sucre dans les recettes traditionnelles ou utiliser des édulcorants naturels comme le miel, mais avec modération.

Est-il possible de profiter des repas de fête tout en préservant sa santé digestive ?

Oui, il est tout à fait possible de concilier plaisir et santé digestive. Pour cela, il est essentiel de manger à des heures régulières et de ne pas sauter de repas. Privilégiez des repas en petites portions, répartis sur la journée, afin d'éviter une surcharge digestive. Évitez les aliments frits ou trop gras qui peuvent entraîner des inconforts et optez pour des modes de cuisson plus légers. Si vous souffrez de gastrite ou d'autres troubles digestifs, appliquez les conseils de modération mentionnés avant les fêtes et choisissez des aliments faciles à digérer.

Quelles boissons non alcoolisées peuvent accompagner les repas de fêtes sans alourdir l'alimentation ?

Les boissons non alcoolisées comme les eaux infusées aux fruits (concombre, menthe, orange) ou les thés glacés maison sans sucre sont des choix parfaits. Vous pouvez aussi proposer des smoothies à base de fruits et de légumes frais, enrichis de graines de chia pour un supplément nutritionnel. Évitez les sodas et les jus industriels sucrés. Si vous consommez de l'alcool, préférez les boissons «on the rocks» ou les cocktails avec des mélanges sans sucre et limitez-vous à une ou deux unités par jour, tout en respectant les recommandations hebdomadaires.

Comment limiter l'impact des repas de fêtes sur la santé tout en continuant à en profiter ?

Pour réduire l'impact des repas festifs sur la santé, adoptez une approche équilibrée en alternant repas riches et légers tout au long des festivités. Faites des pauses dans la consommation d'alcool et intégrez des activités physiques pour éliminer les excès caloriques. Après une soirée festive, privilégiez des repas simples et faits maison pour permettre à votre corps de se régénérer. Il est également essentiel de maintenir une bonne hydratation et un sommeil suffisant afin de prévenir les effets négatifs des repas copieux sur votre santé.