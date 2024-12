Ile Maurice: Une mineure souffrant de troubles mentaux allègue avoir été violée, l'accusé relâché sous caution

Une jeune Rodriguaise, âgée de 14 ans et souffrant de troubles mentaux, a fait de terribles révélations à ses proches après avoir été aperçue sortant d'un buisson, un peu déboussolée, le dimanche 22 décembre.

Elle allègue avoir été violée et menacée par un trentenaire depuis le mois de septembre de cette année. L'homme avait bel et bien été aperçu prenant la fuite du site où l'adolescente avait été retrouvée ce jour-là.

Selon nos informations, l'affaire a éclaté lorsque la mineure a été questionnée au sujet de sa présence sur ce lieu. C'est là qu'elle a raconté comment elle aurait été agressée la première fois ainsi que la manière dont son présumé violeur l'aurait menacée afin de continuer à abuser d'elle durant ces trois derniers mois.

Le cas a été rapporté au poste de police de Grande-Montagne le lundi 23 décembre et il nous revient que la victime a déjà été entendue par les officiers de la Child Development Unit aussi bien que ceux de la Brigade pour la protection de la famille. Elle a également déjà bénéficié du soutien d'un psychologue et été examinée par un médecin. Quant au suspect, il a été arrêté aux alentours de 14 heures lundi et a comparu devant la cour le lendemain. Il a retrouvé la liberté sous caution, la police n'ayant pas objecté à sa demande devant la justice.

Cette situation est jugée déplorable par de nombreuses personnes à Rodrigues car elles estiment qu'elle serait la raison du grand nombre de cas d'abus sexuels rapportés dans l'île au fil des années. «Ou viol enn zanfan miner mentally disturbed ou sorti lor kosion. Eski sa pou dekouraz bann agreser?» Plus encore, certaines langues se délient et vont plus loin, soutenant que l'accusé aurait bénéficié de certains privilèges car il aurait des liens familiaux avec un haut gradé de la police à Rodrigues.