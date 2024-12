Ile Maurice: Une fin d'année sous le signe du luxe et de la fête

Les hôtels de l'île Maurice sortent le grand jeu à l'approche de la nouvelle année. Festins somptueux, animations enflammées et ambiance à couper le souffle : rien n'est laissé au hasard pour offrir une expérience inoubliable à leurs hôtes.

Si les établissements ne comptent pas leurs dépenses pour créer des souvenirs exceptionnels, les clients, eux, se préparent à vivre des moments d'émerveillement. Cette période est aussi un temps fort pour le tourisme local, où l'île se transforme en un haut lieu de festivités tropicales. Chaque hôtel rivalise d'ingéniosité pour concevoir des thématiques originales, attirant non seulement les touristes étrangers, mais aussi les Mauriciens en quête d'évasion. Les hôtes peuvent ainsi s'immerger dans des expériences uniques qui allient traditions locales et luxe moderne.

Un souffle d'évasion tropicale plane déjà sur l'Anantara Iko Mauritius Resort & Villas. L'établissement, situé dans le sud-sud-est de l'île, a concocté un programme riche et varié pour faire de cette fin d'année un moment unique. Kevin Seeburrun, directeur du marketing et de la communication, détaille : «Nous avons élaboré un programme festif comprenant des dîners gastronomiques, des soirées à thème comme la White Mauritian Party, des activités de bien-être et des animations pour les familles. Chaque client trouve une offre qui répond à ses attentes.»

L'événement phare reste le réveillon du 31 décembre, symbole de raffinement et de fête. Au restaurant Horizon, un somptueux dîner de gala est prévu avec des mets d'exception tels que foie gras, huîtres et caviar, le tout dans une ambiance musicale au piano. À minuit, un feu d'artifice éblouissant illuminera la plage. La soirée se prolongera avec une after-party sous les étoiles, transportant les fêtards jusqu'aux premières heures de 2025.

Une reprise éclatante pour l'industrie hôtelière

Après les tumultes causés par la pandémie, 2024 marque une étape cruciale pour le secteur touristique mauricien. Kevin Seeburrun explique :«Avec une augmentation notable des arrivées touristiques, Maurice renforce sa réputation comme destination phare, offrant des expériences immersives et authentiques. Anantara Iko s'inscrit dans cette dynamique en mettant en avant le luxe durable et la richesse culturelle de l'île.»

Preetam Bhugloo, président de l'Hotel and Restaurant Employees Union, partage cet optimisme. En effet, la relance du secteur témoigne d'une résilience collective et d'une volonté de continuer à positionner Maurice comme une destination touristique phare. «Les grands groupes comme Beachcomber ou Sunlife Resorts affichent des taux de remplissage impressionnants jusqu'à la fin de l'année. En cette période festive, les hôtels redoublent d'efforts pour offrir des expériences exceptionnelles.»

Une période intense pour les employés

L'effervescence des fêtes n'est pas sans impact sur les employés du secteur. Preetam Bhugloo souligne : «C'est une période de travail intense, mais les efforts sont récompensés par des avantages tels que le 14e mois de salaire, des primes pour les jours fériés travaillés et des menus spéciaux pour le personnel. Cela dit, travailler durant les fêtes implique souvent de sacrifier des moments en famille.»

Les employés jouent un rôle clé dans le succès de ces événements. Leur dévouement et leur savoir-faire permettent de maintenir un niveau de service exemplaire, malgré les exigences accrues de la saison. En retour, les établissements mettent un point d'honneur à offrir des compensations attrayantes, récompensant leur contribution cruciale.

Chez Anantara Iko Mauritius, un dîner de gala à Rs 8 800 par personne est proposé, incluant un menu raffiné et l'accès aux animations comme le feu d'artifice et l'after-party. Kevin Seeburrun ajoute : «Cette offre permet aux Mauriciens de célébrer la nouvelle année dans un cadre luxueux et chaleureux.» En parallèle, d'autres initiatives visent à rendre ces festivités plus inclusives. Outre des festivités, les clients des certains hôtels peuvent également participer à des ateliers immersifs mettant en valeur la culture locale. Par exemple, des cours de cuisine mauricienne sont organisés pour permettre aux participants de découvrir les saveurs typiques de l'île, tandis que des spectacles de danses traditionnelles sont prévus pour plonger les visiteurs dans l'âme culturelle de Maurice.

Ces festivités reflètent l'engagement de l'hôtellerie mauricienne à offrir des expériences uniques pour accueillir 2025 en beauté.