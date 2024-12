Congo-Kinshasa: Révision, changement de la Constitution - Joseph Kabila et Moïse Katumbi plantent le décor de la résistance !

Joseph Kabila Kabange, Président honoraire de la RD. Congo, et Moïse Katumbi Chapwe, Gouverneur honoraire du Katanga, se sont rencontrés hier, jeudi 26 décembre 2024, à Addis-Abeba, en Ethiopie. Lors de leur entretien, ils ont fait le tour d'horizon complet des questions d'actualité au pays.

Les deux leaders de l'opposition ont exprimé leurs préoccupations face à la crise multidimensionnelle qui secoue la RDC, tout en appelant tous à consolider la paix, l'unité nationale ainsi que le respect des droits fondamentaux. S'agissant de la polémique autour de la Constitution, ils ont souligné leur position de faire échec à toute initiative visant sa révision ou son changement, accusant le Président Tshisekedi de vouloir s'éterniser au pouvoir.

"Dans cette perspective de résolution pacifique de la crise, ils encouragent les facilitateurs à demeurer attentifs aux revendications des parties en présence et, surtout, des populations congolaises qui aspirent à la paix, à la liberté et à la démocratie, ce dont elles sont largement privées aujourd'hui. Ils déplorent et condamnent la prolifération des forces illégales, y compris des mercenaires et des troupes étrangères, sur le territoire national et exigent qu'il y soit mis fin.

Ils dénoncent les restrictions des libertés qui se matérialisent par des arrestations arbitraires de journalistes, d'activistes, d'opposants et d'autres citoyens, civils et militaires, du fait de leurs opinions ou de leur appartenance ethnique, et exigent leur libération sans condition.

Ils expriment par ailleurs fermement leur opposition à toute réforme constitutionnelle qui, dans les circonstances actuelles, s'avère illégale et inopportune et dont le but ultime n'échappe à personne : la consolidation de la dictature à travers une Présidence à vie en RDC", explicite le communiqué de presse ayant sanctionné le rendez-vous d'Addis-Abeba.