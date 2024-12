Congo-Kinshasa: Centrale hydroélectrique de Grand Katende, Kananga - Teddy Lwamba met les bouchées doubles pour la desserte en électricité

Lors du briefing spécial du mardi 24 décembre à Kananga, organisé en marge de l'itinérance du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'espace Grand Kasaï, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, et le Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Teddy Lwamba, ont abordé la problématique cruciale de l'électricité dans la province du Kasaï Central. Deux projets majeurs, la construction de la Chute Mbombo et du barrage hydroélectrique de Katende, sont au coeur des solutions envisagées pour répondre aux besoins énergétiques de la région.

Relance des travaux de la centrale de Grand Katende

Le Ministre Teddy Lwamba a fait le point sur la relance des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende. Ce projet, essentiel pour l'approvisionnement en électricité de l'espace Kasaï, sera réalisé en trois phases. La première phase, prévue pour durer 24 mois, permettra de produire 16 mégawatts et de mettre en place une partie des réseaux de transport et de distribution nécessaires pour desservir les villes de Kananga, Mbuji-Mayi et Tshimbulu.

Il a souligné que des contrôles rigoureux sont effectués par le Gouvernement central pour assurer l'avancement du projet. Il a également précisé que les phases 2 et 3, qui vont ajouter respectivement 32 et 16 mégawatts, seront financées par les recettes générées par l'exploitation des 16 mégawatts de la première phase. Cette stratégie inclut un délai de grâce de deux ans accordé par les bailleurs de fonds, permettant ainsi de garantir le service de la dette.

En plus de la centrale de Katende, le Ministre des Ressources Hydrauliques a annoncé le début imminent des travaux de la Chute Mbombo, situé à 12 km de la ville de Kananga sur la rivière Lulua. Les études pour ce projet sont terminées et seront remises à l'Agence Nationale de l'Électrification et des Services Énergétiques en Milieu Rural et Périurbain (ANSER) en janvier 2025. Le financement étant déjà disponible, les travaux débuteront en février 2025.

"La chute Mbombo est située à 12 km de la ville de Kananga sur la rivière Lulua. Je vous annonce que les études pour le barrage de Mbombo sont terminées, on va donner à l'Anser ces études en janvier et le financement est disponible, les travaux vont débuter au mois de février 2025", a rassuré le patron de l'énergie.

Ces projets hydroélectriques sont cruciaux pour le développement économique et social du Kasaï Central. L'accès à une source d'énergie fiable et durable est essentiel pour améliorer la qualité de vie des habitants et stimuler les activités économiques locales. La production d'électricité permettra non seulement de répondre aux besoins domestiques, mais aussi de soutenir les industries locales, créant ainsi des emplois et favorisant la croissance économique.

Les projets de la Chute Mbombo et du barrage hydroélectrique de Katende représentent des avancées significatives vers un avenir énergétique plus stable et prospère pour la région. Avec le début des travaux prévu pour janvier et février 2025, les habitants du Kasaï Central peuvent espérer une amélioration notable de leur accès à l'électricité dans les années à venir.