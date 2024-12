Congo-Kinshasa: FENAPHACO - Patrick Pindu di-Lusanga plaide pour la création du Fond Africain pour les Personnes Handicapées !

En marge de la Session extraordinaire des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine prévue du 9 au 11 janvier 2025 à Kampala, la Fédération Nationale des Personnes vivant avec Handicap du Congo (FENAPHACO) et le Forum des Personnes Handicapées en Afrique centrale et les pays des Grands Lacs, FOPHAC en sigle, par le truchement de Maître Patrick Pindu di-Lusanga, respectivement Coordonnateur et Directeur Exécutif de ces organisations, appellent à la création du Fond Africain pour les Personnes Handicapées. Ce Fonds aura mission de promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap dans le continent africain, pour mettre fin aux préjugés dont elles sont victimes.

Dans la lettre une adressée au président de la Commission de l'Union Africaine avec copie pour information à tous les Chefs d'Etat, Maître Patrick Pindu di-Lusanga a appelé l'organisation des pays africains à inscrire le projet de création d'un Fonds spécial pour les PVH, au programme des sujets à aborder lors de ce sommet, ce en plus des discussions prévues sur les différents processus de paix et sécurité en cours dans plusieurs parties du continent où sévissent des conflits armés.

"La Fédération Nationale des Personnes vivant avec Handicap du Congo (FENAPHACO), à travers son Coordonnateur Maître Patrick Pindu di-Lusanga, mais aussi le Forum des personnes handicapées en Afrique centrale et les pays des Grands Lacs, FOPHAC en sigle, à travers son Directeur Exécutif, demandent aux Chefs d'Etat et de gouvernement, de créer fonds africains pour les handicapés, ceci va permettre à la mise en oeuvre adéquate du Protocole à la Charte de l'Union Africaine de Droits de l'Homme et des droits de peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique, ainsi que la Loi type africaine sur le handicap", peut-on retrouver dans cette lettre.

Ayant constaté les conditions précaires dans lesquelles vivent les PVH, la FENAPHACO et le FOPHAC, appellent à la solidarité entre les Etats membres de l'UA et les différentes organisations régionales, pour mettre fin à cette fracture sociale, en vue d'offrir une perspective de vie meilleure à toutes les personnes à mobilité réduite, dispersées dans les quatre coins du continent noir.

"On a constaté que les PVH vivent dans des conditions très difficiles. Ces personnes sont stigmatisées, discriminées, et sont mises à l'écart dans la plupart des politiques et programmes initiés par l'Union Africaine, dans les différentes sous-régions, telles la CEEAC, la CEDEAO, la SADC, l'EAC. On constate que ces organisations ne prennent pas en compte la question des personnes vivant avec handicap.

A l'occasion de ce sommet, la FENAPHACO et le FOPHAC, ont adressé une lettre au Président de la Commission de l'Union Africaine avec copie pour information à tous les Chefs d'Etat pour leur demander de créer le Fonds Africain pour les Personnes Handicapées. Que les différents Etats cotisent avec l'appui des partenaires au développement de l'UA, afin de financer les différents projets des PVH, pour leur éducation, santé, problèmes de mobilité, bref, leur développement", a déclaré Me Patrick Pindu di-Lusanga.

Par ailleurs, il préconise qu'à sa création, ce fonds soit dirigé par une personne vivant avec handicap, que les gestionnaires soient également des personnes dans la même situation, pour permettre que les PVH se retrouvent à travers celui-ci.

Ce Fonds pourra également aider notamment, dans les processus de réadaptation des personnes handicapées en fournissant des équipements ; dans la sensibilisation de la communauté africaine sur le contenu du Protocole à la Charte de l'Union Africaine de Droits de l'Homme et des droits de peuples relatifs aux droits des personnes handicapées en Afrique.