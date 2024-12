Après une longue procession à pieds, hier jeudi 26 décembre 2024, c'est en début de soirée que le Président Félix Tshisekedi, accompagné de la Distinguée première dame Denise Nyakeru, est arrivé au Terrain Bonzola à Mbuji-Mayi, en province du Kasaï Oriental, où une foule en liesse s'était réunie pour suivre son adresse.

Focus sur le PDL-145T

Les six axes prioritaires de son second quinquennat, le Programme de développement local des 145 territoires (PDL-145T), la relance de la Minière de Bakwanga (MIBA) et la question de la réforme constitutionnelle étaient les principaux axes de l'adresse du Président Félix Tshisekedi à la population de Mbuji-Mayi.

Concernant les 6 axes prioritaires de son programme quinquennal (plus d'emplois, plus de sécurité, l'amélioration du pouvoir d'achat, la diversification de l'économie, plus d'accès aux services sociaux de base et plus d'efficacité des services publics), le Chef de l'Etat a réaffirmé sa détermination à les concrétiser au cours de ce mandat.

Le Chef de l'Etat a énuméré quelques projets réalisés et d'autres en cours de réalisation dans le cadre du PDL-145T, notamment des infrastructures scolaires, administratives et sanitaires.

Relance de la MIBA

Il a saisi cette occasion pour annoncer que 50 millions de dollars américains seront prochainement affectés à la relance de la MIBA. « Nous aurons un oeil sur l'utilisation de cet argent pour que la société soit réellement relancée », a promis Félix Tshisekedi, lors de son meeting populaire.

En clôture de son grand oral, le Président Félix Tshisekedi a présenté la nécessité de procéder à une réforme constitutionnelle. De nombreuses autres activités sont annoncées à Mbuji-Mayi, deuxième étape de l'itinérance du Chef de l'Etat dans l'espace Grand Kasaï.