Angola: Prise de fonction du premier gouverneur d'Icolo e Bengo

Catete — Le premier gouverneur de la province d'Icolo e Bengo, Auzílio de Oliveira Jacob, a pris ses fonctions ce vendredi, dans la ville de Catete.

La cérémonie, présidée par le ministre de l'Administration du Territoire, Dionísio Manuel da Fonseca, conclut le processus d'institutionnalisation de la province d'Icolo et Bengo, issue de la division politique et administrative de Luanda.

La nouvelle province, basée dans la ville de Catete, est composée de sept municipalités, 11 communes et une population estimée à 131.268 habitants.

A l'occasion, le ministre de l'Administration Territoire, Dionísio da Fonseca, a souligné que la nouvelle Division politico-administrative (DPA), qui a donné lieu à la création de la province d'Icolo et Bengo, vise à offrir des avantages économiques et sociaux aux citoyens.

Avec la nouvelle DPA, le Gouvernement angolais espère garantir une capacité de réponse adéquate aux défis de fournir des services publics plus proches de la population et assurer une répartition plus juste et équilibrée du territoire national, a souligné le dirigeant.

Dionísio da Fonseca a demandé au gouverneur d'Icolo et Bengo de profiter de la main d'oeuvre locale existante et de la placer dans les secteurs en fonction de ses compétences, pour continuer à garantir le fonctionnement normal d'Icolo et Bengo, autrefois municipalité et maintenant province.

À son tour, le gouverneur provincial de Luanda, Luis Nunes, après la remise des portefeuilles, a déclaré qu'il s'agissait d'un moment historique dans le pays, avec la nouvelle configuration territoriale qui a conduit à la création de la province d'Icolo et Bengo, réitérant son soutien à l'homologation, puisque le territoire de Luanda partage de nombreuses infrastructures avec la nouvelle province.

Le gouverneur Auzílio Jacob a eu l'honneur de se voir confier la nouvelle unité territoriale et fera tout pour que le développement socio-économique de cette région du pays soit notable.

Il a estimé que la création de la province d'Icolo et Bengo n'est pas un acte purement politique, mais administratif, visant à améliorer le bien-être de la population.