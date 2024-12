Angola: Le périmètre irrigué de Cafu produit plus de 10 mille tonnes de légumes

Ondjiva — Plus de dix mille tonnes de légumes divers ont été produites, en deux ans, dans le périmètre irrigué du canal de Cafu, province de Cunene, dans le sud de l'Angola.

Sur les cinq mille hectares disponibles, seuls 136,28 sont en cours d'exploitation, et en 2023 la production était de quatre mille tonnes, tandis que lors de la campagne 2024, la récolte a été de six mille tonnes 799,17 kilogrammes.

L'information a été fournie vendredi à l'Angop par le directeur du Bureau de Développement Économique de Cunene, Felisberto Hisimungula, soulignant que du point de vue de la production le long du canal, il y a une croissance modérée.

"Au cours des deux années, nous avons eu une production brute de plus de 10 mille tonnes, avec un accent sur les tomates, qui représentent 60 pour cent de la production et sont destinées de préférence aux centres urbains de Cunene, aux provinces de Luanda et Huila.

Il a déclaré qu'outre les tomates, les oignons représentent 20 pour cent de la production agricole locale, le chou et le maïs, cinq pour cent, les aubergines, quatre pour cent, tandis que le chou frisé et les haricots sont à 2 pour cent chacun.

Felisberto Hisimungula a souligné la nécessité de davantage de soutien et de financement pour les producteurs, afin d'exploiter et d'améliorer les niveaux de culture dans le périmètre de Cafu.

Il a fait savoir qu'en 2023, quatre producteurs ont été soutenus, trois de la ligne de crédit d'assistance technique matérielle du FADA, à la hauteur de 10 millions de kwanzas et deux producteurs individuels de sept millions chacun.

En 2024, dans le cadre du lancement de la deuxième phase de crédits en moyens mécanisés dans le cadre du FADA, 17 producteurs en ont bénéficié, six avec des tracteurs et 11 avec des motoculteurs et une valeur de cinq millions de kwanzas pour le fonds de roulement.

Structure du canal Cafu

Inauguré en 2022 par le Président de la République, le canal de Cafu est le premier des cinq projets structurants de lutte contre la sécheresse dans le sud du pays.

Doté d'un budget de 44 milliards 358 millions 360 mille 651 kwanzas, le projet promet l'approvisionnement en l'eau à 235 mille personnes dans les municipalités d'Ombadja, Cuanhama et Namacunde, de l'abreuvement de 250 mille animaux et de l'irrigation de cinq mille hectares de terres agricoles.

Le projet comprend un canal à ciel ouvert, d'une longueur d'environ 165 km, dont le principal fait 47 km, de la gare de Cafu à Ombala yo Mungo, et deux autres qui relient la région de Ndombondola à Namacunde.