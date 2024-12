Algérie: Faid - 2025 sera l'année 'des réformes économiques et du soutien à la stabilité'

ALGER — Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a affirmé que 2025 sera "une année charnière pour le processus d'approfondissement des réformes économiques et de soutien à la stabilité", indique, vendredi, un communiqué du ministère.

Intervenant lors de la réunion de la Commission nationale d'évaluation des risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme, et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, tenue jeudi au siège du ministère, M. Faid a fait savoir que 2025 sera "une année charnière pour le processus d'approfondissement des réformes économiques et de soutien à la stabilité, mais aussi celle de l'élargissement de l'assiette fiscale, ce qui permettra de gérer les risques liés à l'économie informelle et aux opérations en espèces".

Lors de cette réunion, le ministre a rappelé la nécessité de "maintenir le même rythme de travail pour le comité de coordination nationale", d'autant plus que les défis qui se posent "ne tolèrent aucun relâchement ou atermoiement".

A l'ordre du jour de la réunion, figure l'examen des priorités fixées notamment de propositions concernant "des mesures complémentaires pour atténuer les risques de blanchiment d'argent, et de financement et de lutte contre le terrorisme, afin de les soumettre à la Commission nationale pour approbation", selon la même source.

La réunion a permis, en outre, de débattre du déroulement des travaux du comité de coordination nationale pour la levée des réserves du groupe d'action financière (GAFI)".

Passant en revue "les principales décisions approuvées lors de la dernière réunion, ainsi que les principales actions accomplies au cours de la période écoulée", le ministre a mis en avant "les importantes mesures contenues dans la loi de finances 2025, notamment la généralisation des moyens de paiement électronique, à même de renforcer la transparence des opérations et d'assurer leur traçabilité, et dont l'entrée en vigueur est prévue à partir de janvier 2025".

Lors de cette réunion, "un exposé conjoint a été présenté par le coordonnateur national et le président de la cellule de traitement du renseignement financier sur l'état d'avancement des travaux du comité de coordination nationale, outre une intervention du chef de projet sur l'élaboration de propositions de feuilles de route pour les secteurs non prioritaires".

Au terme de la rencontre, M. Faid a présenté "des projets de décisions relatifs à l'adoption de feuilles de route des secteurs non prioritaires en lien avec les huissiers de justice, les avocats, le secteur des paris et jeux, les commissionnaires en douanes, la profession des experts comptables et des comptables agréés ainsi que la profession des commissaires aux comptes".

Il a été également question de l'adoption du "mécanisme proposé par le comité technique chargé de la mise en oeuvre des feuilles de route de tous les secteurs concernés et de la nécessité d'accélérer la création de groupes de travail chargés des évaluations spécifiques des personnes morales et des associations à but non-lucratif", conclut le communiqué.