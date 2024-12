Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 28 décembre 2024

DPG – Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko fixe les priorités de son gouvernement

Le Premier Ministre Ousmane Sonko a tenu sa Déclaration de Politique Générale ce vendredi 27 décembre devant la 15éme législature. Après neuf mois d’attente face à cette tâche incontournable, il prône « l’établissement de la situation de référence des finances publiques, de l’état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes ».

En effet, ces priorités retracées par le Premier ministre rejoint les ambitions des sénégalais qui ont voté massivement en faveur du régime en place pour une bonne gouvernance. Monsieur Ousmane Sonko, conscient de cela a salué la résilience et la détermination de la jeunesse dans cette nouvelle ère qu’il qualifie de « l’ère d’une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l’ère d’un Projet commun, taillée à la juste mesure des aspirations de notre Peuple tout entier ; l’ère, enfin, de la poursuite sincère d’une prospérité partagée par tous et chacun, loin des ressources pour quelques-uns ». « Cette ère nouvelle est, disons-le, une rupture », a-t-il déclaré. (Source allAfrica)

Guinée : Arrestation de l’opposant Aliou Bah pour « offense » à Mamadi Doumbouya

Le chef du Mouvement démocratique libéral (MoDel) a été placé en garde à vue ce 27 décembre à Conakry. Les Forces vives de Guinée et l’Organisation guinéenne des droits humains protestent.

Un opposant guinéen a été arrêté le 26 décembre et placé en garde à vue ce 27 décembre à Conakry pour « offense » au chef de la junte, a indiqué son avocat. Aliou Bah, chef du Mouvement démocratique libéral (MoDel), était, ce jour, à la division des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, a précisé Me Pépé Antoine Lama.

« Aliou Bah est un réel prisonnier d’opinion. Son seul crime se résume aux critiques prononcées envers l’État face à la recrudescence des phénomènes de kidnapping et de disparition forcée », a affirmé Me Lama. (Source Jeune Afrique)

Beni : L’armée présente un présumé soldat rwandais capturé au front

Un présumé soldat de première classe de l’unité spéciale de l’armée rwandaise (RDF) a été présenté à la presse, jeudi 26 décembre à Beni, par le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord des FARDC. Ce soldat a fait des révélations devant les journalistes.

Selon les FARDC, ce présumé soldat de l’armée rwandaise, opérant aux côtés des rebelles du M23, avait été capturé samedi dernier au cours des affrontements entre l’armée et le M23 dans les villages de Mambasa et Ndoluma dans le sud de Lubero. Il est le seul survivant de son unité déployée dans la zone, précise le lieutenant-colonel Mak Hazukay, porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord. (Source Radio Okapi)

Gabon : La révision de la liste électorale fixée du 2 au 31 janvier 2025

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, a signé le 26 décembre 2024 l’arrêté n°0002392/MIS fixant les dates de la révision annuelle de la liste électorale au Gabon. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 37 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant sur les élections politiques.

Conformément à cet arrêté, la période de révision de la liste électorale est fixée du 2 au 31 janvier 2025, avec des horaires d’ouverture allant de 8 heures à 18 heures. Ce processus se déroulera sur toute l’étendue du territoire national ainsi que dans les représentations diplomatiques et postes consulaires du Gabon à l’étranger. Cette révision vise à mettre à jour les données électorales en vue des prochaines échéances électorales, garantissant ainsi la participation de tous les citoyens éligibles et le bon fonctionnement du processus démocratique. (Source GabonMediaTime)

Mali : Enlèvement du Khalife Général Amadou Hady Tall

Amadou Hady Tall, Khalife Général de la Tidjaniya, a été enlevé par des hommes armés à Diabidiala, près de Nioro du Sahel.

Selon des témoins, l’incident s’est produit alors qu’il revenait d’une ziara (lecture de Coran) dans un village voisin. Son convoi a été intercepté par des individus armés qui ont tiré sur son véhicule, le blessant légèrement au pied. Les autres passagers ont été relâchés, mais le Khalife a été emmené vers une destination inconnue.

Pour le moment, aucune revendication n’a été formulée. Cependant, des soupçons se portent sur des groupes armés actifs dans la région. Ce rapt intervient dans un contexte d’augmentation des violences dans le Sahel, où des leaders religieux modérés deviennent des cibles pour avoir prôné la paix et condamné la violence. (Source apanews)

La Cédéao défend le Nigeria, accusé par le Niger d'un complot de déstabilisation

La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a pris la défense du Nigeria après que le Niger a affirmé que son voisin complotait pour le déstabiliser.

Le chef militaire du Niger, le général Abdourahamane Tchiani, a accusé le Nigeria d'héberger deux ressortissants français qu'il avait expulsés, officiellement pour des activités antigouvernementales, lors d'une émission télévisée diffusée mercredi le jour de Noël. M. Tchiani s'en est également pris à la Cédéao et a affirmé que la France avait établi une base au Nigeria où elle armait des groupes terroristes dans la région du lac Tchad pour fomenter des troubles dans son pays. (Source VOA Afrique)

Burkina Faso: Le Premier ministre dévoile la feuille de route du gouvernement

Au Burkina Faso, le chef du gouvernement a prononcé son discours de politique générale devant l'assemblée législative de transition vendredi 27 décembre. Nommé le 7 décembre dernier, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmmanuel Ouedraogo a dévoilé sa feuille de route pour la mise en œuvre des chantiers prioritaires : lutte contre le terrorisme, gestions des personnes déplacées internes, les personnes déplacées internes et acquisition de matériel.

« La guerre sera menée de manière intensive » a insisté Rimtalba Jean Emmmanuel Ouedraogo, qui s’est engagé « sans réserve » à œuvrer avec toute l’équipe gouvernementale. Le Premier ministre du Burkina Faso, nommé le 7 décembre dernier, a prononcé son discours de politique générale ce vendredi 27 décembre. (Source RFI)

Bénin: Payement en ligne des redevances pour le ramassage des déchets solides ménagers

À compter du 1ᵉʳ janvier 2025, les ménages de cinq grandes villes du sud du Bénin, dont Cotonou et Porto-Novo, devront s’acquitter d’une redevance pour le ramassage des déchets solides ménagers. Cette nouvelle mesure marque la fin de la gratuité des services de collecte assurée depuis 2020 par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS).

La redevance mensuelle, dont le montant variera entre 3 000 et 30 000 francs CFA, sera déterminée en fonction des zones géographiques et de la fréquence de collecte, qu’elle soit assurée par des tricycles ou des camions bennes. Ce système de tarification vise à encourager une gestion plus efficace des déchets tout en responsabilisant les ménages. (Source beninwebtv)

Tchad : Une campagne électorale et des attentes mitigées

À deux jours de la clôture de la campagne pour le scrutin couplé au Tchad, les affiches de campagne battent leur plein dans les artères de Ndjamena.

Mais au sein de la jeunesse et des habitants de la capitale, on voudrait voir de nouvelles personnes aux affaires. Des élus qui vont redonner vie à la capitale comme l'explique Tadjo Djabongodi, un habitant de Ndjamena.

« Il y a beaucoup de choses à faire, la ville nécessite beaucoup de choses pour son urbanisation alors, moi, j'aimerais que des nouvelles têtes des nouvelles personnes aient l’occasion de nous montrer qu’ils sont là pour la population », déclare-t-il. (Source Africanews)

Cameroun : Paul Biya officialise le mariage coutumier (la dot)

Au Cameroun, le président Paul Biya vient de promulguer la loi N°2024_016 du 23 décembre 2024 relative à l’organisation du système d’enregistrement des faits d’état-civil, accordant ainsi une valeur juridique au mariage coutumier, communément appelé « Dot ». Cette avancée vise à intégrer les pratiques traditionnelles dans le cadre légal, offrant ainsi une protection accrue aux couples mariés selon les coutumes locales.

Le mariage coutumier est désormais reconnu au Cameroun. Le président de la République a donné une force de loi à cette procédure très respectée au pays. Désormais le législateur accorde de fait la retranscription de cet acte dans les registres d’État Civil. La nouvelle loi établit que « le mariage coutumier équivaut désormais au mariage civil ». (Source LeBledParle)