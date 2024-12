Tunisie: Reprise officielle de la ligne Tataouine-Tunis dès juin prochain

Le ministre des Transports, Rachid Ameri, a annoncé lors de sa visite dans le gouvernorat de Tataouine ce vendredi, la reprise officielle de la ligne reliant la ville de Tataouine à Tunis dès le mois de juin prochain. Ce service sera assuré par des bus climatisés, répondant ainsi aux attentes des citoyens.

En attendant cette mise en place, la société régionale des transports mettra en oeuvre une solution temporaire en reliant Tataouine aux villes de Gabès et Sfax par les lignes de la Société nationale du transport rural et interurbain, afin d'assurer la connexion avec Tunis.

Le ministre a également annoncé la reprise de la ligne reliant Tataouine à Ben Guerden dans les trois prochains mois, soulignant l'importance de renforcer les lignes interurbaines à longue distance dans la région.

Lors de sa visite, qui a inclus l'administration régionale des transports, la gare de transport terrestre et la station de la société régionale des transports pour les gouvernorats de Medenine et Tataouine, le ministre a fait état de la situation du transport dans la région, qui, selon lui, ressemble à celle des autres gouvernorats, en raison du faible niveau d'investissement dans ce secteur au cours des dernières années.

Concernant les projets d'acquisition, le ministre a précisé que 300 bus d'occasion ont été achetés par le ministère, en plus de l'achat prévu de 300 nouveaux bus l'année prochaine. La société régionale des transports de la région recevra huit bus avant la fin de l'année, ainsi que 23 bus d'occasion, et bénéficiera également d'une part des nouveaux bus avant la rentrée scolaire, tenant compte des particularités de la région, notamment ses vastes étendues et son relief accidenté.

Par ailleurs, le ministre a confirmé la création, prévue pour début 2026, d'un atelier de maintenance et de réparation des bus dans le gouvernorat de Tataouine, dont le terrain a déjà été acquis et l'appel d'offres préparé. Ce projet vise à renforcer l'entretien et la durabilité des véhicules dans la région.