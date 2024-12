Tunisie: Reprise des activités de la société Elbene Industries - Un objectif prioritaire pour le gouvernement

Le 27 décembre 2024, Kamel Madouri, chef du gouvernement, a présidé un Conseil ministériel restreint au Palais du gouvernement de la Kasbah, dédié à l'examen de la situation de la société Elbene Industries à Sidi Bou Ali.

À cette occasion, plusieurs ministres ont pris part à la réunion, dont Leïla Jaffal, ministre de la Justice, Sihem Boughdiri Nemssia, ministre des Finances, Fatma Thabet, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Issam Lahmar, ministre des Affaires sociales, Samir Abid, ministre du Commerce et du Développement des exportations, Ezzedine Ben Cheikh, ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, ainsi que Hassna Jiballah, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, chargée des entreprises communautaires.

Lors de cette réunion, Kamel Madouri a souligné l'importance de définir les meilleures démarches et de mettre en oeuvre les mesures légales et financières nécessaires dans les plus brefs délais. L'objectif est de permettre à la société Elbene Industries à Sidi Bou Ali de reprendre ses activités et d'assurer sa durabilité, conformément aux instructions données par le Président de la République.

Le chef du gouvernement a également mis en avant la nécessité d'une coopération entre toutes les parties prenantes pour favoriser la reprise de l'activité de l'entreprise, ce qui contribuerait au renforcement du secteur laitier, à la fluidité des circuits de distribution et à une meilleure valorisation des chaînes de valeur. Il a souligné que cela permettrait aussi de stimuler une dynamique avec les agriculteurs, les éleveurs de bovins et les systèmes d'alimentation animale, afin de soutenir la sécurité alimentaire nationale.

Selon Kamel Madouri, l'État joue un rôle clé en apportant son soutien aux entreprises confrontées à des difficultés économiques, afin qu'elles retrouvent leur rôle économique et social et qu'elles deviennent des moteurs du développement économique aux niveaux régional et local.

Le Conseil ministériel a également examiné la situation sociale et économique de la société Elbene Industries à Sidi Bou Ali, ainsi que les causes de son arrêt d'activité depuis 2019.

À l'issue de cette réunion, le chef du gouvernement a donné des instructions pour accélérer le traitement de la situation de l'entreprise. Un programme pratique et urgent sera élaboré, visant à permettre à la société de reprendre ses activités dans les plus brefs délais, dans le cadre d'une approche globale garantissant le succès et la durabilité. Enfin, il a été décidé de mettre en place un soutien social immédiat et de fournir une aide d'urgence aux employés de la société.