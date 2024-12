Madagascar: Russie-Madagascar - Redonner un nouvel élan à la coopération

Les relations diplomatiques entre Madagascar et l'URSS ont débuté le 29 septembre 1972. Depuis 52 ans, la coopération russo-malgache touche essentiellement la santé, la sécurité et l'agriculture.

Elle est également marquée par l'octroi de bourses d'études et de formation de la part de la Russie. Toujours est-il que pour l'année prochaine (2025), on va redonner un nouvel élan à la coopération entre les deux pays. Faut-il rappeler qu'au 50ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Russie et Madagascar en 2022, organisé par l'association « Les Amis de la Russie à Madagascar » avec le soutien de l'Ambassade, outre les membres de l'association, de nombreuses personnalités publiques et des officiels du pays étaient présents, au total plus de 300 personnes s'y sont réunies.

Dans son discours lors du cinquantenaire des relations diplomatiques entre les deux pays, M. l'Ambassadeur a noté que « l'Union soviétique puis la Russie se sont toujours tenues aux côtés du peuple malgache dans sa lutte contre l'oppression coloniale, la formation d'une économie indépendante et la défense de la souveraineté. Pratiquement chaque année, le Gouvernement russe alloue une aide humanitaire par le biais du Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Il a souligné que la Russie et Madagascar sont unies par une volonté mutuelle de renforcer les liens d'amitié et de coopération diversifiée ».