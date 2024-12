Madagascar: Des élections en passe d'être gagnées par les représentants du pouvoir

Les Malgaches, en général, et les Tananariviens, en particulier, ne pensent pour le moment qu'à passer des fêtes de fin d'année dans le calme et la sérénité. Malgré le contexte, les habitants de la capitale ont essayé de célébrer Noël de la manière la plus agréable possible.

Ils ont cependant pu méditer sur le message délivré par la FJKM le jour de la nativité. Ce dernier ne s'est pas privé de rappeler les dures réalités de la période actuelle et de fustiger le comportement de certains dirigeants allant à l'encontre de l'intérêt commun. La référence aux suspicions d'irrégularités lors des dernières élections a été faite sans aucun faux fuyant. Les citoyens ont certainement bien compris les allusions faites et ont gardé au fond d'eux-mêmes leur jugement sur ce qui a été dit. Durant ces derniers jours, ils ont essayé de passer le plus agréablement possible les moments de partage avec leur famille.

La crise ne leur a permis de faire bombance et les a obligés à partager avec les siens un repas plus frugal que les autres années. On les a vus se presser au jardin d'Ambohijatovo pour admirer la féérie des lumières installées en cet endroit. La publication de résultats provisoires des élections municipales par la CENI n'a pas dérangé la quiétude de ces festivités. Mais ils ne manqueront pas de revenir au-devant de la scène au début du mois de janvier. Ce qu'on peut retenir néanmoins, c'est que la plateforme présidentielle, IRMAR, a obtenu la majorité des sièges dans toute l'île.

Le Moyen-Orient, après le chute du dictateur Bachar Al Assad, est en train de vivre une relative période de paix. La Syrie semble connaître la stabilité qui lui faisait défaut avec l'installation d'un pouvoir soucieux de restaurer une cohabitation harmonieuse entre toutes les composantes politiques du pays. L'homme fort du pays, le chef de l'HST a installé un gouvernement provisoire qui est accepté par la majorité des Syriens.

Des incidents ont toujours lieu mais ils ne prêtent pas à conséquence. Seules les groupes kurdes installées dans le nord du pays font preuve d'indépendance, mais des pourparlers sont en cours avec le pouvoir central. Les puissances tutélaires de la Syrie comme les États-Unis, la Turquie, la Russie et l'Iran se concertent pour que le pays puisse retrouver une certaine stabilité. Dans le contexte actuel, Israël essaie de profiter des nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour lui. L'État hébreu intensifie ses frappes aériennes sur la bande de Gaza et en Cisjordanie. Son aviation bombarde également les bases Houthi au Yémen.

Plus près de chez nous, les habitants de Mayotte, qui a été durement frappée par le cyclone Chido, essaient tant bien que mal de se reconstruire. Le nouveau ministre des outremers, Manuel Valls, a affirmé que l'île faisait partie de ses priorités et qu'il ferait tout pour qu'elle retrouve son aspect d'antan. Les services essentiels comme l'eau et l'électricité n'ont pas encore été rétablis. La population est encore désemparée, mais retrouve petit à petit ses habitudes.

Le Mozambique a lui aussi été durement touché par Chido. Le pays a été dévasté par les intempéries et il y a plusieurs morts. Comme à Madagascar, des élections municipales ont eu lieu, mais la population est descendue dans la rue pour protester contre les fraudes qui ont eu lieu. Les manifestations ont été durement réprimées, mais cela n'a pas calmé la colère des manifestants.

Donald Trump, à un peu moins d'un mois de son investiture, se dévoile un peu plus. Il a continué de donner les noms de ceux qui vont faire partie de son gouvernement. Il est toujours aussi clivant. Il a affirmé qu'il pourrait adopter une attitude agressive vis-à -vis des autorités du Panama accusées de favoriser la Chine. Il a déclaré qu'il envisageait de faire du Canada le 51e état des Etats-Unis, ses relations Justin Trudeau étant plus que jamais tendues. Il a déclaré vouloir acheter le Groenland.

A Madagascar, le pouvoir est en train de réussir son pari de gagner les élections communales. Les résultats provisoires publiés par la CENI montrent qu'il a obtenu une majorité de maires élus avec l'étiquette IRMAR. L'opinion semble se résigner à cette perspective malgré toutes les contestations émises par les observateurs de la société civile. Pour le moment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les représentants sont en passe de conquérir le maximum de mairies..