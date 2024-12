Sénégal: Protection des défenseurs des droits humains - Les acteurs plaident l'adoption d'une loi

L'adoption d'une loi de protection des défenseurs des droits humains, c'est ce que les défenseurs de droits humains au Sénégal. Ils l'ont fait savoir hier, jeudi 26 décembre, à l'occasion du lancement du Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains au Sénégal.

La Coalition sénégalaise des défenseurs des droits humains (COSEDDH) veut l'adoption d'une loi qui les protège. Ses membres en ont fait le plaidoyer hier, jeudi 26 décembre, à l'occasion du lancement du Rapport sur la situation des défenseurs des droits humains au Sénégal intitulé « Défenseurs des droits humains en état de précarité : de la nécessité d'une loi de protection ».

« Au regard des constatations et remarques de la pratique de l'espace public, qui rendent précaire la situation des défenseurs des droits de l'homme, il est urgent et impératif d'adopter une loi de protection des défenseurs des droits humains afin de protéger leur environnement et outils de travail. Selon Amnesty International, « l'intérêt d'une telle loi réside, entre autres, dans la définition de la notion et l'identification claire des acteurs qui bénéficieront de cette protection ».

En effet, le rapport sur la situation des défenseurs des droits humains au Sénégal révèle une situation de précarité de ces personnes. « L'examen de l'environnement de travail des défenseurs des droits humains au Sénégal met en exergue une précarité de leur situation. Assimilés en règle générale à des vecteurs de contestation du pouvoir établi, les défenseurs des droits humains subissent des contraintes aussi bien en tant que citoyens ordinaires qu'en tant que militants d'une cause spécifique. Il s'y ajoute qu'au nom d'impératifs sécuritaires, des législations et pratiques liberticides sont promues », lit-on dans le document.

Les défenseurs des droits humains au Sénégal ont rappelé « qu'au cours des dernières années, dans la région Afrique, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la République Démocratique du Congo (RDC) ont adopté une loi de protection des défenseurs des droits humains, reconnaissant ainsi leur rôle important dans la promotion et la protection des droits humains et l'observation des règles de bonne gouvernance économique et financière ».

Le Directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal Seydi Gassama a rappelé qu'un avant-projet de loi de protection des défenseurs des droits humains, élaboré par la Coalition Sénégalaise des Défenseurs des Droits Humains, a été présenté au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, au mois de mai 2024 au Sénégal.