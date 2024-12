Afrique: 1er Africa diaspora festival - Dakar à l'honneur

Dakar accueille un événement culturel majeur pour célébrer la diaspora et l'identité africaine. Cette fête culturelle va regrouper plusieurs artistes Sénégalais et des pays d'Europe et d'Amérique.

La Maison de la Culture Douta Seck à Dakar vibrera au rythme de l'Afrique les 27 et 28 décembre 2024, avec la tenue du tout premier Africa Diaspora Festival. Cet événement phare, porté par Senechala 2024 et animé par des figures emblématiques comme la chanteuse sénégalo-italienne Zebendizi, sera l'occasion de célébrer la richesse et la diversité des cultures africaines.

Le festival se déroulera sur deux jours avec une programmation à la fois festive et réflexive. Le 27 décembre, un concert spectaculaire rassemblera des artistes nationaux et internationaux pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et de la poésie. Zebendizi, qui sera sur scène, promet une performance vibrante et émotionnelle. Le lendemain, une conférence thématique mettra en lumière les enjeux de la diaspora et de l'identité africaine. Cet échange permettra de réfléchir à l'importance des traditions et des valeurs culturelles dans un monde en constante évolution. « Venez découvrir et mieux comprendre la tradition et la culture sénégalaise », invite Zebendizi. En mêlant art, réflexion et convivialité, le 1er Africa Diaspora Festival s'impose déjà comme un rendez-vous incontournable.

Pour sa part, l'administratrice de l'Orchestre national, Mme Ndèye Ngor Niang Gaye indique que « cette rencontre sera une occasion unique de mettre en valeur la diversité musicale du Sénégal et de montrer la polyvalence de nos musiciens, capables de jouer aussi bien des morceaux traditionnels que des partitions contemporaines venues d'ailleurs ».

Au-delà de ces prestations, l'orchestre National souhaite renforcer son rôle en tant que cadre de formation pour les jeunes générations. Mme Gaye souligne que « l'Orchestre National doit servir de pont entre les anciens musiciens et les jeunes talents ». Et d'ajouter : « En mettant à contribution les expériences des aînés, nous pouvons former des artistes capables de perpétuer et de réinventer notre patrimoine musical ». Cette initiative s'inscrit dans un programme de renforcement des capacités prévues pour 2025.

Depuis sa création en 1962 sous l'impulsion du président Abdou Diouf, l'Orchestre National du Sénégal s'est imposé comme un vecteur de diffusion et de modernisation du patrimoine musical national. Explorant les sonorités des différentes ethnies du pays, l'Orchestre réinvente les morceaux traditionnels en y intégrant des instruments modernes et occidentaux, créant ainsi un dialogue unique entre tradition et modernité. En 2024, cette dynamique s'étend au-delà des frontières avec des collaborations internationales marquantes.