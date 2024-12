Sénégal: Sénégalaiseries - Cinq milliards CFA de primes à la casse

opinion

La bonne nouvelle : à compter de janvier, pour un mois, je lève le pied. Je sais, je vais vous manquer... Une dernière pour la route ?

On n'y croyait plus... Ce 27 décembre 2024, ce qui passe pour une arlésienne depuis un semestre, va enfin se dérouler sous nos yeux : Ousmane Sonko, soi-même, face à la représentation nationale pour exposer le fameux « Projet ». Ça fait dix ans qu'on en parle, qu'il nous fait passer par toutes les émotions. Enfin... Bien sûr, avec cent-trente députés à sa dévotion, il y aura standing ovation, vote de confiance.

Rien ne sera trop beau pour tous ces braves miraculés qui lui doivent immunité parlementaire, salaire à sept chiffres et bientôt des bolides tout-terrain malgré les rodomontades d'Abdou Mbow qui se rend compte après sa troisième législature que l'argent du contribuable n'est pas fait pour être gaspillé au bénéfice des députés.

La semaine passée, la loi des finances rectificative est passée comme lettre à la poste, à une semaine de la clôture de l'exercice budgétaire, en dépit de la remarque de Maître Aïssata Tall qui trouve curieux que l'on puisse dépenser l'argent avant d'en obtenir l'autorisation.

La rupture, c'est aussi cela : ne rien faire comme avant.

Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles : cinq milliards de nos misérables francs CFA serviront à indemniser les victimes des événements qui démarrent entre février 2021 et s'achèvent le 24 mars 2024, avec la fin de la dictature sanguinaire de Macky Sall que des hordes de patriotes en rangs disciplinés boutent hors du palais par la magie des urnes.

Bien sûr, ils préfèreraient que le PROS soit au Palais de l'avenue Senghor et sans doute Diomaye sur la petite corniche de l'Anse Bernard mais, on ne peut pas tout avoir dans la vie et puis, au fond, « Sonko môy Diomaye », n'est-ce pas ? Avant d'en arriver là, ils tenteront toutes les solutions.

Le détonateur ? L'affaire Sweet Beauty qui devient un sujet tabou, au point que son ex proprio, Ndèye Khady Ndiaye, également victime collatérale du complot de la dictature sanguinaire de Macky Sall, sort de son anonymat pour exiger d'être rejugée. Elle a tout perdu dans l'affaire... Ce serait trop facile de la passer par pertes et profits ?

Si ce n'était que ça... Il y a la horde des « prisonniers politiques » qui remplissent les geôles du tyran Macky Sall pendant deux ans. Certains sont des estropiés dont le seul crime est de porter un bracelet vert et rouge, d'innocents chômeurs qui boivent du thé devant chez eux au moment de leur arrestation. Crime abominable dans un pays où la presse corrompue tourne la tête pudiquement devant tant d'exactions. Heureusement, depuis la diaspora, sur les réseaux sociaux, il y a des héros qui revigorent les troupes à grands coups de déclarations incendiaires et, disent certains, « financent » les manifestations. Sans doute d'inoffensifs sandwiches au poulet et de banales bouteilles d'eau minérale...

Cinq milliards de francs CFA suffiront-ils vraiment à consoler les vaillants petits soldats du « projet » qui incendient le domicile de Maître El Hadj Diouf dont la télévision et les poulets crus seront emportés par les intrépides révolutionnaires et traquent Adji Sarr pour lui faire la peau jusqu'en Suisse ? Quelques ministres et députés ont également senti passer la furia populaire mais sans grand dommage : juste des véhicules brûlés et des traumatismes psychiques. Ils n'avaient pas à se retrouver du mauvais côté de l'Histoire, dans les rangs des complotistes de la dictature sanguinaire.

Quant aux magasins Auchan et stations Total, figures emblématiques de l'impérialisme français, qui profitent mieux que nous autres des bienfaits du CFA, ils peuvent s'estimer heureux qu'il n'y en ait pas parmi leurs employés traînés dans la rue et lynchés pour avoir collaboré avec l'ennemi...

Et dire que le pays redevient d'un calme olympien lorsque la redoutable gendarmerie de Moussa Fall intercepte le PROS sur la route de Koungheul, alors que le patriote suprême, sorti de ses barricades de Ziguinchor, après avoir donné rendez-vous à ses troupes aux portes de Dakar, vient donner l'assaut final à ce régime de corrompus, promettant de traîner Macky Sall hors du palais.

Heureusement que Dieu est au contrôle.

C'est devant la Kaaba, lors d'un des multiples pèlerinages de Macky Sall au frais du contribuable, que l'illumination survient : il est temps de rétablir la justice en amnistiant tout, avant de rendre au peuple son bien-aimé, reporter les élections... Il n'y a pas grand monde pour s'y opposer. Quelques voix discordantes d'extrémistes, des rentiers de la tension, et des faucons qui se nourrissent de la terreur et la zizanie.

La loi d'amnistie passera comme lettre à la poste. D'ailleurs, pour les récompenser, le président Bassirou Diomaye Faye les renvoie chez eux comme des malpropres le jour même où la loi l'y autorise, à la veille de la fameuse DPG, le 12 septembre 2024... Ce n'est qu'une première étape : il faut punir les FDS et les magistrats qui orchestrent le complot. Moussa Fall passe à la trappe en attendant que les juristes patriotes se penchent sur son cas, le général Kandé aussi. Des magistrats sont affectés à Tambacounda, tandis que les nervis coupables de ces assassinats sous la houlette de Jérome Bandiaki sont traqués.

Quant au tueur en chef, Macky Sall, il est poursuivi en France pour crimes contre l'humanité, excusez du peu, par Juan Branco, avocat sans peur et sans reproche. Un drôle de zigoto qui, au plus fort des manifs, vient alors de France et pénètre clandestinement sur le territoire pour sortir le PROS des griffes de Macky. Son odyssée héroïque finit par une sorte de vaudeville pitoyable en Mauritanie... Les magistrats sénégalais, pleins de sagesse, préfèrent le laisser aller se faire pendre chez lui. Il ne s'en arrête pas là : après l'arrivée du tandem Sonko-Diomaye au pouvoir, il en remet une couche devant les tribunaux français. Malheureusement, après s'être fait débouter, il doit faire face à une série de plaintes pour... viol.

Défense de ricaner ?

L'année haute en couleurs qui s'achève a failli se terminer en apothéose le 31 décembre 2024 avec le projet avant-gardiste de marche des féministes dans leur plus simple appareil... L'affaire semble compromise avec la plainte de Mame Matar Guèye et ses acolytes pour un délit qui n'est pas encore commis. On devra se contenter en lieu et place, du discours présidentiel et du tant attendu rapport de la Cour des Comptes...

Qu'a-t-on fait au bon Dieu pour mériter ça ?