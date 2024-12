Tunisie: A Vienne, Agil Energy sacrée au Trophée Quality Choice Prize 2024

Agil Energy, acteur de premier plan dans le domaine de distribution des hydrocarbures et leurs dérivés, a été honorée par le Trophée Quality Choice Prize 2024, dans la catégorie Diamant, une distinction prestigieuse décernée par la European Society for Quality Research (ESQR). La cérémonie de remise des prix s'est tenue le 9 décembre 2024 à Vienne, en présence de M. Khaled Bettine, Président Directeur Général, et M. Hichem Becheikh Larbi, Directeur Général Adjoint.

L'ESQR, basée en Suisse, est une organisation renommée à l'échelle internationale, qui est dédiée à la promotion de la culture de la qualité, d'innovation technologique, de leadership et de gestion. À travers ses programmes de reconnaissance, l'ESQR identifie et honore les organisations qui démontrent un engagement fort envers des standards élevés de qualité et d'efficacité. Ce prix est un témoignage de l'approche proactive et de l'engagement d'Agil Energy en faveur de l'amélioration continue et de leadership dans le secteur.

Cette distinction marque un moment clé dans le parcours d'Agil Energy, soulignant ses efforts soutenus et exceptionnels dans l'adhésion aux valeurs de la bonne gouvernance permettant une veille continuelle en matière de gestion de la qualité à travers une vision claire et des pratiques orientées vers l'excellence. Ainsi, Agil Energy confirme sa position de leader dans le secteur de l'énergie durable. M. Khaled Bettine, Directeur Général, a déclaré :

« Ce prix est une reconnaissance de l'engagement collectif de nos équipes à faire de la qualité et de l'innovation les piliers de notre stratégie. Il renforce notre détermination à jouer un rôle central dans notre optique de transition énergétique mondiale, nous en sommes extrêmement fiers. »

Agil Energy maintient une conformité stricte avec la norme ISO 9001, ce qui garantit la mise en oeuvre de processus rigoureux, axés sur la qualité et l'amélioration continue. Ce cadre normatif renforce l'efficacité de ses opérations et soutient l'engagement envers les normes internationales les plus élevées.

Portée par cette distinction, Agil Energy réaffirme sa mission de contribuer activement à bâtir un avenir énergétique durable, tout en maintenant des performances exemplaires et des pratiques alignées avec les normes internationales les plus strictes en matière de qualité. Avec plus de 227 stations réparties sur tout le pays, Agil Energy continue de renforcer sa couverture et de s'engager pour la durabilité énergétique.