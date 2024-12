Tunisie: USBG - Garder l'ascendant

Depuis 2015, l'USBG a su bien négocier ses matches face à l'ESZ, même dans le fief de cette dernière. Une «habitude» à laquelle les coéquipiers de Noureddine Farhati essaieront de ne pas déroger.

Mohamed Ali Mâalej et son équipe se déplacent à Zarzis avec un objectif qui leur tient tant à coeur : rentrer à nouveau avec la victoire. Dans les six derniers derbys du Sud avec les «Sang et Or» de Zarzis depuis 2015 jusqu'à la saison 2017-2018, ils sont avantagés dans les statistiques avec 3 succès en leur faveur, deux matches nuls et une défaite.

Le 28 décembre 2017, ils ont réussi un coup parfait avec une victoire par deux buts à zéro devant des fans zarzissiens stupéfaits par la déroute de leur équipe, pourtant intraitable à domicile. «C'est un avantage psychologique à prendre en considération», avoue l'entraîneur Mohamed Ali Mâalej. «Cela ne peut que nous mettre davantage en confiance pour tenter de rééditer ce genre d'exploit».

Après avoir tenu tête aux grosses cylindrées de l'actuel championnat (0-0 avec le ST, 1-1 face à l'EST), rentré avec une précieuse victoire de Bizerte après avoir fait match nul (1-1) à Métlaoui,l'USBG a rechuté en se faisant piéger à Ben Guerdane (1 à 3 devant l'ESS) et n'a grappillé qu'un seul point à Gabès (1-1). «Avec 11 points en 12 matches, 4 points d'avance sur l'occupant de la quinzième place, il est grand temps pour nous de rattraper ce retard dans notre objectif de départ et d'appuyer sur l'accélérateur pour s'éloigner de la zone rouge», a poursuivi le coach de l'équipe de Ben Guerdane.

Apports mitigés des recrues

Ce match contre l'ESZ sera une dernière occasion pour revoir la liste des recrutés durant le mercato estival. Parmi les nouveaux venus, seuls le gardien de but Noureddine Farhati et l'arrière droit Zied Machmoum ont tiré leur épingle du jeu et donné entière satisfaction. Pour le reste, leur prestation a été en dents de scie, loin de l'apport qu'on attendait d'eux. La grande déception est venue de l'arrière central Aymen Mahmoud dont le contrat a déjà été résilié quelques jours avant l'ouverture du mercato hivernal le 2 janvier.

Les joueurs étrangers n'ont pas eux aussi brillé à l'image de Amour Loussoukou et Presnel Arnaud Banga qui n'ont pas donné jusqu'à ce jour le meilleur d'eux-mêmes. À Gabès, ce sont les « anciens» de l'équipe qui se sont bien battus pour arracher puis sauvegarder le nul. Les Iyed Touis, Ghazi Abderrazak, Jassem Abcha, Junior Bida, Rayan Chaibi, Ayoub Mcharek, Ayoub Châabane, Houssem Habbassi et Nassim Sioud seront donc les piliers de la formation des «Jaune et Noir» qui livrera la dure bataille de Zarzis pour s'octroyer les trois points de la victoire.