Tunisie: UST - La victoire ou le désespoir

Les Lions du Sahara, qui sont en très mauvaise position au classement, n'ont plus droit à perdre le moindre point à domicile.

Après le naufrage du 15 décembre à Monastir et la débâcle par 4 buts à 1, les protégés de Ghazi Ghrairi se sont ressaisis dimanche 22 face à l'ESZ à Tataouine, mais n'ont récolté qu'un maigre point. «Trop peu comme résultat pour se mettre à l'abri, reconnaît Ghazi Ghrairi. Avec 7 points à la quinzième place du classement, le feu est au rouge. Il nous faut donc réagir dès aujourd'hui et convoiter le succès pour pousser un petit ouf de soulagement». L'adversaire du jour, l'ASS, a deux petites longueurs d'avance sur les Tataouinis. De quoi faire de cette empoignade un véritable match à six points.

Prêts à tous les scénarios !

Les coéquipiers du gardien Houssem Larbi n'ont pas d'autre choix que de vaincre leurs invités du jour pour les doubler au classement général et sortir de l'avant-dernière place. «Une tâche très ardue pour nous afin d'atteindre cet objectif, confirme l'entraîneur Ghazi Ghrairi. C'est le genre de match où il faudra faire très attention et faire preuve de vigilance avant tout et d'intelligence pour grappiller les trois points du bonheur et d'un répit même momentané.

Nous avons tout prévu sur le plan tactique et nous sommes prêts à tous les scénarios pour ne pas décevoir notre public qui ne manquera pas de nous soutenir et de nous pousser à la victoire. Sous la houlette de Ghazi Ghrairi, l'UST a fait de gros progrès, mais ça ne suffira pas si cette marge de progression notable ne se traduit pas par des résultats satisfaisants sur le terrain.