Tunisie: Établissements hospitaliers - Une opération blanche conjointe pour apprendre à faire face aux catastrophes naturelles

Dans le cadre du renforcement de la préparation des structures sanitaires et de la mise en oeuvre de la politique de l'État en matière de gestion des urgences sanitaires, un exercice de simulation a été organisé avec succès pour tester les capacités de ces dernières à faire face aux situations d'urgence, selon le ministère de la Santé.

La protection civile, la santé militaire, les scouts tunisiens et le croissant rouge tunisien ont pris part à l'exercice, selon un communiqué publié sur le site officiel du ministère.

Le ministre de la Santé a souligné l'importance de ces exercices dans la mise en oeuvre de la vision sanitaire de l'État et dans la mise en place d'un système de réponse solide et complet, félicitant tous les participants et appelant à plus de collaboration.

Le ministère a souligné que le succès de cet exercice a consisté en l'activation rapide et efficace de tous les plans d'urgence, à la coordination complète entre les équipes de terrain, les hôpitaux et le Centre Stratégique d'Opérations Sanitaires et au soutien de la coopération entre les structures nationales afin d'améliorer les interventions conjointes sur le terrain.

Quant aux mesures prises en vue d'améliorer ces interventions d'urgence sur le terrain, le ministère a indiqué qu'elles comprennent la mise à jour des moyens de communication pour assurer une coordination rapide et précise, l'organisation d'exercices de simulation périodiques pour améliorer l'efficacité et la préparation, et l'acquisition des équipements médicaux nécessaires pour renforcer les capacités des structures de santé.