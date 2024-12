Tunisie: CA - Ne rien lâcher

Chatoyant et expressif face au tenant, le Club Africain compte sur la venue du Club Athlétique Bizertin pour se redonner davantage confiance et entretenir la flamme.

Opposé à une équipe cabiste qui a récemment brisé le signe indien qui la poursuivait, le CA de David Bettoni entend maintenir le cap, et donc gagner, car tout autre résultat donnerait grain à moudre à ses détracteurs. En stage à Hammamet, les Clubistes se sont sereinement préparés pour une rencontre à ne pas prendre à la légère. Et c'est sans doute aussi pour cette raison que le technicien du CA n'a pas l'intention de jouer l'attaque à outrance, mais de garder les constantes de jeu et juste apporter quelques nuances sans pour autant toucher aux repères.

Des repères d'ailleurs, les Clubistes en auront bien besoin à Radès, devant leur fabuleux public, un « Kop» qui ne demande qu'à vibrer à nouveau au rythme des exploits d'Ait Malek, Hamdi Laâbidi et autre Ahmed Khélil cet après-midi. Pour le CA donc, un succès sur les Bizertins serait très profitable sur le plan comptable, car cela apporterait une bouffée d'air frais en cette fin d'année et cloturerait 2024 par une victoire.

Ait Malek de retour

Quid du groupe clubiste à présent ? Du côté de l'effectif, David Bettoni n'a pas trop à se plaindre, comparé à la situation d'autres équipes moins nantis en alternatives. Cependant, au rayon des absences, le coach clubiste devra se passer de l'axial Ali Youssef qui a cumulé trois avertissements et donc composer avec la paire Bouabid-Ben Abda dans l'axe.

Toujours en défense, Zaâlouni et Didof occuperont les flancs, plus haut, au milieu, dans l'optique de la reconduction du 4-3-3, Bilel Ait Malek évoluerait en tant que demi-gauche, sorte d'attaquant hybride amené à dédoubler et combiner avec l'ailier gauche Hamza Khadhraoui. Maintenant, si Ait Malek est lancé d'entrée, Khélil et Semakula seraient en ballotage, alors que Zemzemi garderait sa mission d'alimenter les attaquants en bons ballons, de décaler et de jouer sur la largeur aussi quand les conditions l'exigent.

Cependant, comme noté lors du derby, Bettoni peut aussi surprendre en lançant Ghaith Sghaier au coeur du jeu, mais tout dépendra de la configuration de jeu proposée, car devant, aux avant-postes, il y a «du beau monde» avec les ailiers droits Kinzumbi et Srarfi, les pointes Garreb, Hamdi Laâbidi. En football, «qui veut aller loin ménage sa monture».

Et le CA gagnerait donc à ne pas trop tirer sur la corde et mettre en avant des options qui tiennent la route. Là, on pense par exemple aux milieux Kelalech et Arfaoui (annoncé lui aussi partant), ainsi qu'aux latéraux Ghrissi et Shili, aux côtés de l'axial Makrem Sghaïer dont le nom aurait été coché parmi les joueurs désormais en transit. Notons à ce propos que, selon quelques sources proches du club, outre Rahed Arfaoui, Kingsley Eduwo, Rami Bedoui, Cherifi, Hamrouni, Souissi, Shawkane et Yassine Dridi seraient libérés via des prêts pour certains, des ruptures avec accord mutuel et des cessions définitives pour d'autres. On y reviendra.