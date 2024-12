Guinée: Labé-Développement local - Inauguration du projet d'adduction d'eau potable à Kouraba, un ouf de soulagement pour la communauté

Réalisé grâce à une contribution des ressortissants de Kouraba et des partenaires financiers VIVAQUA, le projet d'adduction d'eau potable a été officiellement remis à la communauté ce jeudi 26 décembre 2024 à Kouraba dans la sous-préfecture de Daralabé, préfecture de Labé en moyenne Guinée. Cette cérémonie de remise définitive a mobilisé la communauté, les autorités locales et administratives.

Dans son discours, Mamadou Yaya Bah, président de l'antenne locale de l'association pour le développement de Kouraba (ADEK) a dit que ce projet est bien plus qu'une infrastructure.

"C'est un symbole d'espoir, de progrès, et de solidarité. Avec 22 bornes fontaines à travers le district et 4 abreuvoirs pour les animaux, 4 cuves d'eau de 5000 litres chacune, un forage équipé d'une pompe solaire et 6 panneaux solaires. Il représente une avancée majeure pour la communauté de Kouraba. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental, et ce projet nous rapproche un peu plus de cet idéal. Son importance est capitale: il améliorera considérablement la qualité de vie des habitants en réduisant les maladies hydriques, en allégeant la charge des femmes et des jeunes filles souvent contraintes de parcourir de longues distances pour chercher de l'eau, et en contribuant au développement économique et social de notre commune Daralabé et de notre district Kouraba", a-t-il entamé.

Poursuivant, M. Bah est revenu brièvement sur l'historique de cette Initiative. "L'idée de doter Kouraba d'un système d'adduction d'eau potable est née du constat des défis auxquels la communauté faisait face. C'est alors qu'une dynamique s'est créée, mobilisant les fils et filles de Kouraba, d'ici et d'ailleurs, ainsi que des partenaires pour donner vie à ce rêve. Ce projet, dont le coût s'élève à 468 192 200 GNF, est le fruit d'une contribution des ressortissants de Kouraba et des partenaires financiers VIVAQUA. Ce financement collectif témoigne de l'esprit de solidarité et d'appartenance qui unit notre communauté, et nous pouvons en être fier. À date, grâce à ce projet, l'école primaire, la mosquée centrale, les mosquées de Kessou Morouba, près de 100 ménages et 5 abreuvoirs sont fournis en eau potable", a-t-il indiqué.

Avant ce projet, l'ADEK a réussi à réaliser le poste de santé de Kouraba, rénover la grande mosquée de kouraba; À construire une école Franco Arabe de 3 classes; Aménager un terrain sportif pour la jeunesse; À clôturer un domaine agricole pour les habitants du district et à construire un magasin de stock pour les agriculteurs.

"Nos Défis sont: La Construction d'un bureau du district de kouraba dont le domaine est déjà obtenu; La construction du logement des enseignants de l'école primaire; La Construction du logement du médecin servant au poste de santé; L'aménagement du grand marché entre Kouraba et Koulidi; Des forages d'eaux et réseaux de distribution pour les secteurs de Sarayabhé, Hamdallaye et Holladé-Kessoubantanhi", a-t-il expliqué.

Avant de terminer, il a fait une invite aux fils et filles de Kouraba

"Maintenant que cet ouvrage est entre nos mains, il nous incombe à tous de le préserver et d'en faire bon usage pour en garantir la durabilité. Je lance également un appel à chacun pour continuer à travailler ensemble afin de relever d'autres défis de développement et battir un avenir meilleur pour Kouraba".

Très satisfait, El hadj Mamadou Houdy Bah, sage de la localité a vivement remercié les ressortissants de Kouraba qui ne ménagent aucun effort pour le développement de leur district.

« Aujourd'hui, nous sommes vraiment contents. Nous remercions tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de ce projet. Nous avons entendu et compris tous les conseils qu'on vient de nous prodiguer. Nous les rassurons que cette adduction d'eau va être utilisée et protéger comme il se doit parce que nous venons de loin. Nos ressortissants qui vivent à Conakry et à l'extérieur fournissent beaucoup d'efforts pour nous aider. Soyons reconnaissants. Nous leur disons grand merci", renchérit le doyen.

De son côté, Madame Aissatou Kessou Baldé, habitante parle d'un ouf de soulagement pour la population locale.

"Nous sommes contentes. On puisait l'eau, on lavait nos habits au marigot. Un jour, je faisais la lessive à Wala, mon bébé est tombé dans l'eau alors que je faisais dos. Il a failli y laisser la vie. Si aujourd'hui, le robinet est dans nos différents ménages, c'est un Ouf de soulagement pour la communauté", affirme-t-elle.

Prenant la parole, M. Foula Baldé, président du district de Kouraba demande aux bénéficiaires de bien protéger ce bijou comme un bébé.

« En tant que premier responsable du district de Kouraba, je heureux de participer à la remise d'une adduction d'eau à ma communauté. Je remercions nos ressortissants et les partenaires qui ont accompagné le projet. Nous demandons à la population de bien protéger cette infrastructure comme un bébé. Avant la mise en place de cette adduction, les femmes parcouraient environ deux kilomètres pour aller puiser de l'eau dans les marigots avec tous les risques qui y va avec. En saison sèche, c'était très difficile parce que les cours d'eau tarissent. Le peu d'eau qu'on trouvait dans les marigots, on la partageait avec les animaux. Nous allons clôturer là où se trouvent les panneaux solaires pour éviter que n'importe qui puisse y accéder. Jusqu'à présent, nous continuons à tendre la main à nos ressortissants et aux sociétés et personnes de bonne volonté parce nous des secteurs où il n'y a pas d'eau potable. C'est le cas de Sarayabhé. L'autre problème que nous avons actuellement, c'est le manque de local pour bureau du district", a fait savoir le premier responsable de ce district de la commune rurale de Daralabé.

Lieutenant Mamadou Traoré, sous-préfet de Daralabé qui a présidé la cérémonie confie la surveillance et l'entretien de ces robinets aux femmes parce que selon lui, c'est elles qui utilisent beaucoup plus l'eau que les hommes.

"Nous sommes en train de parler d'un sujet très important. L'eau c'est la vie. Avoir de l'eau, c'est un privilège. Mais le plus souvent comme le dit souvent le préfet de Labé, il ne s'agit pas d'avoir une infrastructure mais c'est l'entretien qui pose problème chez les guinéens. Donc, comme vous le savez, la vision du Général Mamadi Doumbouya, président de la transition, c'est le bien-être de la population. Donc si vous, en tant que populations, avez eu l'initiative de se donner la main pour avoir de l'eau chez vous, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, on a eu de l'eau potable mais à quel prix. Nous confions la surveillance et l'entretien de ces robinets aux femmes parce que c'est elles qui utilisent beaucoup plus l'eau que les femmes. J'ai tout à l'heure le porte parole de l'ADEK parler de la construction d'un bureau pour le district. C'est une très bonne chose parce que si le district avait un local, c'est là-bas on allait tenir cette cérémonie", a-t-il lancé à l'ADEK.