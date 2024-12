Afrique Centrale: Les États-Unis appellent le M23 et le Rwanda à la cessation des hostilités et au retrait de leurs positions

Les États-Unis appellent le M23 et le Rwanda à la cessation des hostilités et au retrait de leurs positions en RDC. Le Secrétaire d'État Antony J. Blinken s'est exprimé ainsi à l'issue d'un entretien téléphonique vendredi 27 décembre avec le président Félix Tshisekedi au sujet de la crise dans l'Est de la RDC.

L'homme d'Etat américain a remercié le président Tshisekedi pour son engagement dans le processus de Luanda, dirigé par le président angolais João Lourenço, et pour sa participation aux pourparlers du 15 décembre.

Il a réitéré la position des États-Unis, affirmant que le M23 et les forces de défense rwandaises doivent cesser les hostilités et se retirer de leurs positions dans l'Est de la RDC.

Antony J. Blinken a cependant encouragé le président Tshisekedi à avancer dans les plans visant à neutraliser le groupe armé des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda.

Le Secrétaire d'État s'est félicité de la collaboration du président Tshisekedi avec l'ancien président kényan, M. Uhuru Kenyatta, qui a proposé ses bons offices pour la médiation avec le M23.

Il y a environ une semaine, le représentant des Etats-Unis d'Amérique au Conseil de sécurité avait fait part de son inquiétude face à l'avancée du M23 dans le Nord-Kivu avec la conquête de nouveaux territoires.

A cette occasion, Washington avait par ailleurs plaidé pour la poursuite du processus de Luanda dans le cadre de la mise en oeuvre du Mécanisme de vérification.