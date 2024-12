Afrique: Colonel Emile Joël Bamkoui dédicace son essai sur les multinationales et la corruptionsur le continent

Le Colonel Émile Joël Bamkoui, chef de division de la sécurité militaire (Semil) au ministère de la défense, a procédé à la dédicace de son nouvel essai intitulé "Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne, menace et tentative de capture de l'État". Cet événement s'est déroulé ce vendredi 27 décembre 2024 à Yaoundé, marquant une étape importante dans la carrière littéraire de cet officier supérieur. Publié aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage explore les mécanismes complexes par lesquels les multinationales influencent et déstabilisent les États africains.

Un essai préfacé par un expert en politique

Préfacé par le politologue Mathias Éric Owona Nguini, cet essai met en lumière les stratégies employées par les multinationales pour s'immiscer dans les affaires politiques et économiques des pays d'Afrique subsaharienne. Le Colonel Bamkoui, spécialiste en renseignements et en stratégies de défense, apporte une analyse approfondie des menaces que représentent ces entreprises pour la souveraineté des États africains.

Les multinationales au coeur de la corruption

Dans son essai, le Colonel Bamkoui détaille comment les multinationales utilisent la corruption comme outil pour capturer les institutions étatiques. Il explique que ces entreprises, souvent soutenues par des puissances étrangères, exploitent les faiblesses des systèmes politiques et économiques africains pour maximiser leurs profits au détriment du développement local. Cette pratique, selon lui, constitue une menace sérieuse pour la stabilité et l'autonomie des États africains.

Une carrière militaire et littéraire impressionnante

Le Colonel Émile Joël Bamkoui est non seulement un officier supérieur respecté mais aussi un essayiste prolifique. Avec plusieurs ouvrages à son actif, il s'est imposé comme une voix importante dans le débat sur la sécurité et la stratégie de défense en Afrique. Son dernier essai vient renforcer sa réputation en tant qu'expert des questions de sécurité et de gouvernance.

L'importance de cet essai pour l'Afrique

L'essai du Colonel Bamkoui est un appel à la vigilance pour les dirigeants africains et les citoyens. Il souligne la nécessité de renforcer les institutions et de mettre en place des mécanismes de contrôle pour prévenir la capture de l'État par des intérêts étrangers. Cet ouvrage est donc une contribution majeure à la compréhension des défis auxquels l'Afrique est confrontée dans un contexte de mondialisation.

La dédicace de l'essai "Multinationales et corruption en Afrique subsaharienne, menace et tentative de capture de l'État" par le Colonel Émile Joël Bamkoui est un événement marquant. Cet ouvrage, préfacé par Mathias Éric Owona Nguini, offre une analyse critique des pratiques des multinationales en Afrique et appelle à une action concertée pour protéger la souveraineté des États africains. Un must-read pour tous ceux qui s'intéressent à la politique, à l'économie et à la sécurité en Afrique.