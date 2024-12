Cameroun: Saisie d'un bus de produits interdits à Ebolowa - Le pays renforce la sécurité alimentaire

En pleine période des fêtes de fin d'année, les marchés camerounais sont souvent inondés de produits interdits, mettant en danger la santé des populations. Récemment, un bus de transport en commun de 70 places, rempli de divers produits - dont certains avariés , a été saisi à Ebolowa, dans le sud du Cameroun. Cette opération, menée dans la nuit du jeudi au vendredi 27 décembre, a révélé l'ampleur du trafic de produits illégaux dans la région.

Une cargaison illégale interceptée

Le véhicule, en provenance de Kye-Ossi, une ville frontalière avec le Gabon et la Guinée Équatoriale, transportait deux tonnes de découpes de poulets et de porcs congelés, un millier de boîtes de sardines, ainsi que des liqueurs et du vin. L'importation de poulet et de porc congelés est strictement interdite au Cameroun, afin de protéger la santé des populations et de favoriser le développement des filières locales. Malgré cette interdiction, des réseaux illégaux continuent d'importer ces produits, échappant souvent aux contrôles.

Une opération menée grâce à un informateur

Le bus, initialement prévu pour le transport de passagers, a été saisi à la sortie d'Ebolowa, la ville principale de la région du Sud Cameroun. Un informateur a alerté les forces de l'ordre, permettant l'interception du véhicule et la saisie de la cargaison. Les produits avariés ont ensuite été brûlés pour éviter tout risque sanitaire. Le conducteur du bus a été interpellé, et les autorités locales ont immédiatement annoncé l'ouverture d'une enquête pour « démanteler le réseau et punir les coupables ».

Un phénomène récurrent en période de fêtes

Des saisies de ce genre sont fréquentes en fin d'année dans la région du Sud Cameroun. En 2019, par exemple, 5 tonnes de produits congelés avaient été interceptés. Selon des sources sécuritaires, plusieurs cargaisons de ce type échappent régulièrement aux contrôles, mettant en lumière les défis auxquels font face les autorités pour lutter contre ce trafic. Ces produits illégaux, souvent de mauvaise qualité, représentent un risque majeur pour la santé publique.

Les enjeux pour le Cameroun

L'interdiction d'importer du poulet et du porc congelés vise non seulement à protéger la santé des Camerounais, mais aussi à soutenir les producteurs locaux. En favorisant les filières locales, le gouvernement espère stimuler l'économie et réduire la dépendance aux importations. Cependant, la persistance de ces trafics illégaux montre qu'il reste encore beaucoup à faire pour atteindre ces objectifs.

La saisie d'un bus rempli de produits interdits à Ebolowa souligne l'importance de la vigilance des autorités, surtout en période de fêtes de fin d'année. Alors que le Cameroun continue de lutter contre les importations illégales, cette opération rappelle les risques sanitaires et économiques associés à ces pratiques. Les efforts pour démanteler ces réseaux et protéger les populations doivent se poursuivre avec détermination.