Cameroun: Affaire de la vraie église de Dieu - La lettre de Shanda tonme adressée au ministre de la défense

Monsieur le Ministre. Je suis heureux de vous renouveler mes fraternels encouragements, de même que mes félicitations pour l'ensemble de vos actions à la tête du ministère de la défense sous la haute supervision du Chef de l'Etat.

Ce faisant, je considère comme un réel et urgent devoir citoyen, d'appeler votre attention, sur l'utilisation massive des camions militaires à des fins privées. Il me revient à cet égard, de signaler particulièrement, l'utilisation les 26 et 27 décembre 2024, des camions militaires, pour transporter des membres d'une faction séditieuse de l'association cultuelle dénommée, « La Vraie église de Dieu du Cameroun ».

En effet plusieurs camions sont arrivés à Mombo dans le département du Moungo, région du Littoral, avec certains sans plaque d'immatriculation.

Le fait est d'autant plus troublant et inacceptable, que cet acte est posé dans une situation caractérisée par des violences entre les fidèles. Les conducteurs interrogés par les gendarmes descendus sur place, ainsi que par des éléments du BIR, ont déclaré avoir été dépêchés par le Commandant du quartier général depuis Yaoundé.

Je dois à ce propos, rafraîchir votre mémoire, en indiquant que l'année dernière, à la même époque, la même scène s'était déjà produite, impliquant également des camions et des militaires, puis des violences infinies qui avaient entraîné des blessés graves pour des dizaines de citoyennes et de citoyens se revendiquant de la légalité et de la légitimité selon leurs statuts.

Il va sans dire que si les uns et les autres sont libres selon la constitution, d'avoir leurs opinions et de pratiquer sereinement leur religion, les hauts responsables de nos forces de défense et de sécurité doivent absolument s'abstenir d'utiliser la logistique de la protection des institutions républicaines mise à leur disposition, à des fins privées et litigieuses.

La situation décriée ci-dessus sur deux années consécutives, mérite en tout état de cause, qu'une enquête rigoureuse soit diligentée à propos, et que des sanctions éventuelles suivent les conclusions. Nous ne pouvons pas, nous ne saurions et nous ne voulons pas donner des arguments supplémentaires sur un plateau en or, aux détracteurs de nos braves et valeureux forces de défense et de sécurité. En plus, le contexte devrait inciter tous les responsables des FDS à plus de discipline. Le précédent d'un général qui avait été lourdement sanctionné par le chef de l'Etat, devrait servir d'exemple pour tous.

Dans l'attente, je vous prie d'accepter monsieur le Ministre et cher frère, l'expression de ma haute considération, à laquelle j'associe mes voeux multiformes et sincères pour l'année nouvelle qui pointe à l'horizon.