Sénégal: Bonne gouvernance - Le PM salue la déclaration de patrimoine de tout le gouvernement

S'agissant de la bonne gouvernance, le PM magnifie la rupture nette dans ce sens, mettant en exergue la déclaration de patrimoine de tous les membres de son gouvernement et au premier chef, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et lui-même.

A l'en croire, « le Président de la République, le Premier Ministre et l'ensemble des membres du Gouvernement ont procédé à « la déclaration de leur patrimoine dans les délais fixés », a-t-il salué.

Il ajoute que de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du Domaine public maritime (DPM) ou de l'accaparement de terres sans commune mesure, par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements de zones foncières, effectués notamment à Dakar et Thiès en particulier à Mbour 4. De manière plus grave et répréhensible, il a été noté « la prévarication et la privatisation du Patrimoine foncier et bâti de l'Etat », a-t-il dit.

Pour rester dans le registre de la bonne gouvernance, « je voudrais également évoquer les avancées majeures enregistrées dans l'administration de la Justice, dont le fonctionnement a été notablement instrumentalisé par le régime sortant ». Une des réalisations majeures dans ces domaines, au cours des huit (08) derniers mois, a été « l'organisation des Assises de la Justice avec la participation inclusive des citoyens ».

Dans le même sillage dira-t-il : « Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période pré-électorale ». A cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature ; pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités situées, de quelque bord qu'elles se situent.