Sénégal: Souleymane Diallo, entraîneur équipe nationale locale - «Changer de plan de jeu»

« Tout donner pour gagner pour que le Sénégal puisse aller défendre grandement son titre ». C'est l'objectif que s'est fixé l'entraineur de l'équipe nationale locale qui affronter le Liberia ce samedi à partir de 17 heures, au stade Abdoulaye Wade pour le compte du match retour qualificatif du Championnat d'Afrique des nations (CHAN). Pour y arriver, Souleymane Diallo n'exclut pas un changement dans son plan de jeu. Le technicien sénégalais a fait face à la presse hier, vendredi 27 décembre 2024.

L'état d'esprit de l'équipe ?

L'état d'esprit est bon, je pense que les garçons sont conscients de l'enjeu du match. Et nous pensons traduire cet état d'esprit demain (ce soir, Ndlr) sur le terrain.

Une pression pour ce match ?

C'est une source de motivation. Ce n'est pas une pression mais une prise de conscience qui fait penser que c'est une pression mais, c'est une pression positive qui voudrait que nous respections ce match.

Le choix de renforcer l'effectif ?

Ce match est différent de la première manche. À l'aller nous avions un plan de jeu qui a abouti. La seconde manche est chez nous et faudra changer de plan de jeu qui nécessite des renforts sur certains secteurs.

A quel genre de rencontre s'attendre alors ?

L'enjeu est très important. Toutefois, il faudra retenir que l'enjeu ne doit pas l'emporter sur le jeu. Pour mettre cet enjeu en valeur, il faudra jouer et les garçons l'ont compris. On ne va pas mettre en relief l'enjeu du match. Le plus important c'est de comprendre que nous sommes capables de rendre positif le point qu'on a pris chez l'adversaire et nous sommes en train de travailler en ce sens.

On peut s'attendre à un autre visage du Sénégal ?

Probablement, parce que le contexte n'est pas le même. Probablement, il y aura quelques variantes que nous allons apporter dans le jeu mais sans nul doute, on ne va pas trop toucher à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un match qui ne nécessite pas trop de calcul. Six (6) points étaient en jeu, il faudra maximum prendre 4 points et se qualifier. À défaut de cela, il faudra bonifier le point pris chez l'adversaire.

Le Sénégal est détenteur du titre comment gérez-vous cette posture en interne ?

Avant de penser au titre, nous devons d'abord être présents au CHAN et pour cela, il faut passer le cap du Liberia. Les garçons l'ont compris, le Président (Augustin Senghor, Ndlr) a fait un déplacement, pour nous voir au stade, nous avons parlé avec les garçons. Aujourd'hui, tout le peuple sénégalais est conscient qu'il faudra se battre pour passer. Je reçois des appels des amis techniciens, mais le travail c'est à notre niveau, tout donner pour gagner pour que le Sénégal puisse aller défendre grandement son titre.