Sénégal: Ousmane Sonko sur difficultés rencontrées par son gouvernement - « Le principal handicap a été l'héritage »

Le Premier ministre est revenu hier vendredi 27 décembre sur les difficultés rencontrées par son gouvernement au cours des huit (08) derniers mois lors de sa déclaration de politique générale. Face aux députés, Ousmane Sonko a révélé que « le principal handicap auquel a été confronté mon Gouvernement est l'héritage de la gestion d'un pays au milieu du gué, à l'image d'un bateau 20 à bout de carburant dans une mer agitée ».

« Il nous fallait à la fois, déconstruire les mauvais choix, attelages et agencements, redresser les manquements et choix malencontreux et construire les fondations du nouveau Projet. Ardue fut la tâche dans un contexte de fortes attentes de l'ensemble des agents économiques et des partenaires », a insisté le Premier ministre avant de préciser que son Gouvernement a pris le pari de la transparence et de l'arbitrage entre les besoins multiformes et complexes.